Rotterdam zet opnieuw een belangrijke stap in de verduurzaming van de haven en de stad. Aan de Parkkade kunnen schepen die aanmeren voortaan gebruikmaken van walstroom, waardoor zij hun dieselgeneratoren kunnen uitschakelen. Dat zorgt voor schonere lucht, minder CO2-uitstoot en minder geluidsoverlast voor de omgeving. Havenwethouder Robert Simons en COO van Havenbedrijf Rotterdam Berte Simons verrichtten woensdag de officiële openingshandeling.

Ruimte voor meerdere schepen

Walstroom draagt direct bij aan een betere luchtkwaliteit en een prettigere leefomgeving voor bewoners en bezoekers van de stad. Aan de Parkkade zijn vier zeevaartligplaatsen en een ligvak voor binnenvaart beschikbaar. Schepen kunnen hier ook dubbel afmeren. In totaal kunnen maximaal vier schepen tegelijkertijd gebruikmaken van walstroom.

“Verduurzaming gaat vaak over de toekomst, maar walstroom is iets wat we vandaag al kunnen doen. Met walstroom aan de Parkkade zetten we opnieuw een concrete stap naar een schonere en stillere havenstad”, aldus havenwethouder Robert Simons.

Berte Simons sluit zich daarbij aan. “Voor het Havenbedrijf is walstroom een essentiële bouwsteen in de transitie naar een toekomstbestendige haven”, zegt de COO van het Havenbedrijf. “Met deze voorziening aan de Parkkade maken we het voor schepen mogelijk om hun uitstoot in de stad direct te beperken. Zo werken we samen met onze partners aan een haven die economisch sterk blijft én steeds duurzamer wordt. Door nu te investeren zorgen we dat de Rotterdamse haven klaar is voor die toekomst.”

Slim gebruik van bestaande infrastructuur

Bijzonder aan het project is dat gebruik wordt gemaakt van de bestaande stroomaansluiting van de Maastunnel. Daardoor kan walstroom ondanks netcongestie toch worden gerealiseerd en is geen extra elektriciteitsstation nodig in het beschermde stadsaanzicht van de Parkkade. De installaties zijn ondergebracht in de kelderverdiepingen van het ventilatiegebouw van de Maastunnel. Bij calamiteiten krijgt de energievoorziening van de tunnel altijd voorrang. Na een laatste test met de stroomvoorziening vanuit de Maastunnel kunnen schepen binnenkort gebruik maken van walstroom aan de Parkkade.

Het project startte in 2022 met een locatieonderzoek, projectplan en subsidieaanvraag door het Havenbedrijf Rotterdam. De realisatie van walstroom aan de Parkkade is grotendeels gefinancierd door het Havenbedrijf Rotterdam, met bijdragen van de gemeente Rotterdam en de Rijksoverheid.

Rotterdam pakt door met walstroom

Eerder werd al walstroom gerealiseerd voor cruiseschepen aan de Wilhelminakade, maken binnenvaartschepen gebruik van walstroom, zijn offshore-installaties bij Rozenburg erop aangesloten en zijn overeenkomsten getekend voor de installatie van walstroom bij containerterminals op Maasvlakte 2. Afgelopen jaar presenteerden de gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam de vernieuwde walstroomstrategie 2025–2035.

De nieuwe voorziening aan de Parkkade past binnen de ambitie om walstroom op steeds meer plekken in de Rotterdamse haven mogelijk te maken. Rotterdam streeft ernaar dat walstroom in 2030 voor een groot deel van de scheepvaart de norm is, met de ambitie van emissieloos aanmeren in 2050. Tegelijkertijd vraagt de groei van walstroom om slimme oplossingen voor de toenemende druk op het elektriciteitsnet. Daarom heeft het Havenbedrijf Rotterdam samen met netbeheerders en Deltalinqs de New Energy Taskforce opgericht, waarin ook voor walstroom wordt gewerkt aan oplossingen voor netcongestie.

Foto: Marc Nolte