Rotterdam verkozen tot één van de drie internationale havensteden die de wereld wakker gaat schudden met ‘An Oceanic Awakening’

Tijdens de SMM in Hamburg, de tweejaarlijkse, internationale beurs voor maritieme economie, is vandaag aangekondigd dat Rotterdam, de maritieme hoofdstad van Europa, één van de drie internationale havensteden is die is uitgenodigd voor een nieuwe wereldwijde beweging: ‘An Oceanic Awakening’. Het initiatief heeft als doel de wereldwijde maritieme en energiesectoren radicaal te transformeren tot een efficiënt, ecologisch verantwoord en digitaal verbonden ecosysteem. Om de dialoog op gang te brengen heeft initiatiefnemer Wärtsilä ‘SEA20’ opgericht: een internationaal forum voor ’s werelds belangrijkste Smart en Ecologisch Ambitieuze (SEA) havensteden. Naast Rotterdam zijn Hamburg en Helsinki de eerste steden die zich bij het initiatief aansluiten.

Tijdens de internationale persconferentie vandaag in Hamburg presenteerde Marco Ryan, Chief Digital Officer & Executive Vice President van Wärtsilä Corporation, het ambitieuze plan om de twintig belangrijke havensteden aan elkaar te verbinden met SEA20. Dit zal in 2020 leiden tot een netwerk van steden dat gezamenlijk grootschalige veranderingen in de globale maritieme sector wil gaan bewerkstelligen. Vanuit Rotterdam werden in het voortraject onder andere Havenbedrijf Rotterdam en BlueCity betrokken om in Hamburg te discussiëren, gezamenlijk met sleutelfiguren en influencers van alle andere havensteden. De visies die hieruit zijn voortgekomen, geven een beeld van de wijze waarop havensteden de relatie tussen stad en zee kunnen herinrichten om tot een duurzamer ecosysteem te komen en een oplossing voor de stedelijke groei. Begin oktober wordt gepresenteerd hoe deze toekomstvisies in Rotterdam geïmplementeerd zouden kunnen worden.

Eerste drie grote havensteden slaan handen ineen

Met de launch van de SEA20 heeft Wärtsilä allereerst Hamburg, Helsinki en Rotterdam uitgenodigd. In een actieve samenwerking met de andere steden wordt gezocht naar praktische oplossingen, manieren om nieuwe technologieën actief toe te passen en slimmere manieren van zakendoen en samenwerken over en via de oceanen tot stand te brengen en te reglementeren.

Kari Hietanen, Wärtsilä’s Executive Vice President Corporate Relations and Legal Affair: ‘Onze oplossingen laten al jaren zien dat de maritieme industrie moet verduurzamen, maar ‘An Oceanic Awakening’ vraagt om verandering op een veel grotere schaal. Het is tijd voor de wereld om het werkelijke potentieel van de maritieme sector in te zien en de rol die de razendsnelle veranderingen hierin spelen in het leven van ieder van ons.’

Jaakko Eskola, Wärtsilä’s President & CEO: ‘We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om te wachten tot de maritieme en energiesector zich op hun eigen tempo ontwikkelen. De roep om meer efficiëntie, duurzaamheid en connectiviteit is té sterk om te worden genegeerd. Een snelle acceleratie die de complete sector, en de samenleving in zijn geheel, ten goede komt is hard nodig. ‘An Oceanic Awakening’ is onze wake-up call voor iedereen en luidt de start in van onze reis om van de toekomst van scheepvaart en energie realiteit te maken.”