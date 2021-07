Rotterdam The Hague Airport krijgt allerhoogste niveau van Airport Carbon Accreditation: Level 4+

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft zijn ambities voor een duurzame luchtvaart naar een nog hoger plan getild. De regionale luchthaven is sinds vandaag geaccrediteerd op het allerhoogste niveau binnen het Airport Carbon Accreditation (ACA) programma van internationale non-profitorganisatie Airports Council International (ACI). Slechts vier luchthavens ter wereld gingen voor. RTHA is de eerste luchthaven in Nederland die dit zogenoemde Level 4+ bereikt en de tweede in Europa, na de luchthavens van Rome. “Het is een erkenning voor onze inspanningen in de afgelopen jaren om duurzaamheid in het DNA van de luchthaven te verweven én in onze plannen voor de toekomst,” aldus Michelle Samson, adviseur strategie en duurzaamheid bij RTHA.

Airport Carbon Accreditation is een wereldwijde industriestandaard voor luchthavens om de CO2 voetafdruk in de gaten te houden en te reduceren. Deze voetafdruk is een manier om de gevolgen van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) op het milieu uit te drukken.

Samson: “We willen als luchthaven onze impact op het milieu en het klimaat verkleinen en daarmee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De doelstelling om in 2030 volledig emissievrij te zijn voor alle grondgebonden activiteiten hebben we al langer. Nieuw is dat we alle stappen richting het behalen van deze doelstelling laten toetsen en accrediteren.” De toetsing en accreditatie geschiedt door een externe en onafhankelijke partij. Dat was voor deze toetsing To70.

Drie pijlers

Voor het behalen van Level 4+ moest de luchthaven allereerst zijn eigen CO2 emissie verminderen. RTHA had op dit vlak al flinke stappen gezet. Samson: “Onze nieuwe terminal is energiezuinig, we rijden met elektrische bussen op het platform en we starten binnenkort met de bouw van een zonnepark naast de landingsbaan. Dit zonnepark levert op jaarbasis drie keer de energiebehoefte van de luchthaven zelf op. Hiermee wekken we niet alleen voor onszelf lokale hernieuwbare energie op, maar kunnen anderen in de omgeving van de luchthaven hier ook gebruik van maken.”

Daarnaast is het stimuleren van andere bedrijven op de luchthaven tot het verkleinen van hun CO2 voetafdruk een evenzo belangrijke voorwaarde voor de accreditatie. Samson: “Een concreet voorbeeld is het plaatsen van laadpalen op het platform, zodat onze partners hun voertuigen kunnen elektrificeren.” Restemissies moeten tot slot worden gecompenseerd om in aanmerking te komen voor Level 4+.

Proeftuin voor duurzame innovaties

Voor het stimuleren van andere bedrijven op de luchthaven tot eveneens reduceren van de CO2 voetafdruk heeft RTHA heeft onder andere samen met de gemeente Rotterdam de Stichting RHIA opgericht. RTHA’s algemeen directeur Ron Louwerse is trots op deze samenwerking: “RHIA is het innovatieplatform voor kennisinstellingen en bedrijven uit de regio, met onze luchthaven als thuisbasis. We werken aan een pilotinstallatie voor de productie van synthetische kerosine. Ook onderzoeken we samen met TU Delft en NLR in de mogelijkheden van hybride en elektrisch vliegen. Zie het als een proeftuin voor duurzame innovaties, waar uiteindelijke de gehele luchtvaartsector groener door wordt. De Level 4+ accreditatie is het bewijs dat we op de juiste weg zijn.”

Maandag 5 juli: Online aftrap Zonnepark Rotterdam The Hague Airport

Maandagochtend 5 juli trappen we met demissionair luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) de aanleg van ons nieuwe Zonnepark Rotterdam The Hague Airport af. Het park telt straks ruim 37.000 panelen en levert zo’n 14GW in totaal jaarlijks op.

Met de aanleg van het Zonnepark Rotterdam The Hague Airport is de luchthaven eind dit jaar volledig voorzien van emissievrije elektriciteit. Een deel gebruikt het vliegveld zelf. Andere partijen kunnen straks van de overige opgewekte zonne-energie op Rotterdam The Hague Airport profiteren.

Foto: Start aanleg zonnepark Rotterdam The Hague Airport op 5 juli 2021