Een primeur deze week voor het Delftse studententeam AeroDelft en hun partners. Zij voerden deze week de allereerste taxitests uit met een waterstofvliegtuig op een operationele luchthaven in Nederland. De grondtests op Rotterdam The Hague Airport, waaronder het tanken, tests met het voortstuwingssysteem van het vliegtuig en de eerste taxirit, leveren essentiële ervaring op voor het realiseren van de waterstofinfrastructuur op luchthavens en natuurlijk ook voor de waterstoftechnologie die AeroDelft toepast in hun vliegtuig. Teammanager AeroDelft Isha Moharir: “We willen aantonen dat vliegen op waterstof werkt en dat het veilig kan in de lucht en op de luchthaven.”

Tanken, testen en taxiën

Het Delftse studententeam, AeroDelft, ontwerpt en bouwt een 1-persoonsvliegtuig op vloeibare waterstof. Afgelopen week bereikten zij een belangrijke mijlpaal: zij hebben met succes hun waterstofvliegtuig getest op Rotterdam The Hague Airport. Teammanager Isha Moharir: “We hebben verschillende grondtests gedaan met gasvormig waterstof, zo hebben we waterstof kunnen tanken op de luchthaven, hebben we tests kunnen doen met het aandrijfsysteem van ons vliegtuig en hebben we voor het eerst op een operationele luchthaven kunnen taxiën met het toestel.” De grondtests zijn een onderdeel van een breder project met partners Rotterdam The Hague Airport, Air Products, TU Delft, gecoördineerd door de stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport, gericht op het opzetten en testen van een waterstofwaardeketen op de luchthaven.

“Deze succesvolle taxitests laten zien dat we stap voor stap dichter bij de luchtvaart van de toekomst komen. Ze markeren een belangrijke volgende stap richting een duurzamere sector. Rotterdam The Hague Airport is een proeftuin voor innovatie, waar we partijen samenbrengen en ruimte bieden om nieuwe oplossingen in de praktijk te testen. Juist op een operationele luchthaven leren we wat er echt nodig is om waterstofvliegen veilig en schaalbaar te maken.” – Daan van Dijk, Innovator bij Rotterdam The Hague Airport

Van lab naar luchthaven

De tests zijn een essentiële en logische stap om vliegen op waterstof te ontwikkelen. Moharir: “We hebben een stapsgewijze aanpak. We hebben al meerdere tests gedaan. Eerst vooral gericht op de verschillende deelsystemen. Vorig jaar hebben we met succes onze hele aandrijflijn kunnen testen op vloeibare waterstof in een laboratoriumopstelling. Nu hebben we het aandrijfsysteem kunnen testen in een echt vliegtuig op een echte luchthaven. Dat hebben we gedaan met gasvormig waterstof, omdat die technologie op dit moment beter ontwikkeld is.” Testen op een echte en operationele luchthaven levert bovendien ontzettend waardevolle kennis op over veiligheid. Samen met partners, waaronder onderzoekstestpiloten Alexander in ’t Veld en Hans Mulder en hun team van het TU Delft Flight Test Laboratory, gestationeerd op RTHA onder de naam Fieldlab Next Aviation, heeft het team risicoanalyses gemaakt en een operationeel taxitestplan geschreven, zodat het team de tests veilig kan uitvoeren op de luchthaven. Moharir: “We doen geen enkele concessie op veiligheid.”

AeroDelft heeft als doel om het vliegtuig over enkele jaren echt te laten vliegen op vloeibare waterstof. Daarvoor gaat het team aan de slag met een veilige, geschikte opslagtank en toevoersysteem voor vloeibare waterstof in het vliegtuig. De verwachting is dat het huidige vliegtuig 40 minuten in de lucht kan blijven op een volle tank – gasvormig – waterstof. Omdat de energiedichtheid van vloeibare waterstof veel hoger is, is de verwachting dat het vliegtuig over enkele jaren twee uur in de lucht kan blijven op vloeibare waterstof. Isha besluit: “Zo gaan we stap voor stap op weg naar een duurzame luchtvaart, waarbij we altijd de vraag stellen: hoe gaat dit op een echt operationeel commercieel vliegveld werken? Daarom is deze test op een operationele luchthaven zo belangrijk voor ons.”

DutcH₂ Aviation Hub

Deze grondtesten zijn onderdeel van het project DTB-DutcH₂ Aviation Hub (infrastructuur fase 1) dat deels wordt gesubsidieerd door de Gemeente Rotterdam. Binnen het programma van de DutcH₂ Aviation Hub werken partners, zoals AeroDelft, RTHA, Air Products en TU Delft, samen aan het ontwikkelen, testen en opschalen van waterstofgedreven luchtvaart in de hele keten, met RTHA als proeftuin voor innovatie. De DutcH₂ Aviation Hub is onderdeel van Stichting RHIA, die dit project coördineert. In ’t Veld en Mulder van TU Delft zijn de testpiloten die de taxitests uitvoeren.