Op vrijdag 29 mei landt voor het eerst een volledig elektrisch transportvliegtuig op Den Helder Airport tijdens een demonstratie van luchtvaartbedrijf e-Smart Avia. De demonstratievluchten van het innovatieve toestel BETA ALIA CX300 is een belangrijke stap in de ontwikkeling van schonere luchtvaart en luchtvrachtverbindingen in Nederland.

Inzicht in toekomst van regionale luchtvaart

De demonstratie maakt deel uit van een meerdaags programma langs verschillende luchthavens in Nederland en België. Tijdens de vluchten wordt onderzocht wat nodig is om elektrisch vliegen op regionale luchthavens mogelijk te maken. Daarbij gaat het onder meer om laadinfrastructuur, operationele prestaties, samenwerking met de regionale luchtverkeersleiding en de effecten op geluidsbelasting.

De demonstratie is onderdeel van een bredere ontwikkeling waarin overheden, luchthavens en kennisorganisaties samenwerken aan elektrisch vliegen, onder meer via de Electric Flying Connection.

Kans om mobiliteit en logistiek anders te organiseren

De provincie Noord-Holland ziet de komst van het toestel naar Den Helder als een belangrijke ontwikkeling voor de toekomst van regionale mobiliteit en logistiek. Gedeputeerde mobiliteit en regionale luchtvaart Jeroen Olthof: “Elektrisch vliegen leek 10 jaar geleden nog toekomstmuziek, maar vandaag zien we dat deze innovatie daadwerkelijk van de grond komt. Voor Noord-Holland biedt dit kansen om vervoer en logistiek in de toekomst anders te organiseren: schoner, stiller en flexibeler.”

Volgens Olthof is het belangrijk dat de provincie voorbereid is op deze ontwikkeling. “Als provincie zijn we verantwoordelijk voor het gebruik van de kleinere regionale luchthavens. Daarom is het nodig om voorbereid te zijn op zulk soort innovaties en brengen we in kaart wat nodig is op het gebied van infrastructuur, regelgeving en samenwerking.”

De provincie benadrukt daarbij dat ook de impact op de leefomgeving en gezondheid zorgvuldig moet worden onderzocht. Olthof: “Er is nog veel te leren over de impact en juist daarom is het belangrijk dat overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven nu samen optrekken om deze volgende stap in de luchtvaart mogelijk te maken”.

Elektrisch vliegtuig BETA

De BETA ALIA CX300 heeft een laadvermogen van maximaal 560 kilo en een bereik van circa 500 kilometer. Het toestel is volledig elektrisch en ontworpen voor korte nationale en internationale routes met minimale uitstoot en geluidsbelasting.

Foto: Fotograaf: Gerry Barron