Stedentrips zijn wereldwijd enorm populair, de verwachting is zelfs dat er in 2025 bijna 800 miljoen mensen jaarlijks een stedentrip maken. Echter is het niet altijd makkelijk om bij het kiezen van de stad een verantwoorde keuze te maken. Om reizigers hierbij te helpen en beter te informeren publiceert reiszoekmachine KAYAK.nl vandaag de Stedenindex voor verantwoordelijke reizigers. Zo kunnen Nederlandse reizigers makkelijker die mindful stedentrip vinden waar ze altijd al naar zochten. Maar Nederlanders kunnen het ook dichter bij huis zoeken. Nederland voert namelijk de lijst aan. Van de 167 steden in 63 landen heeft Rotterdam de eerste plaats weten te bemachtigen, op de voet gevolgd door Amsterdam op plek twee. Het Oostenrijkse Graz complementeert de top 3.

Wat is de stedenindex?

KAYAK’s Stedenindex voor verantwoordelijke reizigers is een interactieve gids die reizigers helpt om duurzaamheidsaspecten in acht te nemenbij het plannen van hun volgende reis. Voorbeelden hiervan zijn de CO2-accreditatie van luchthavens, lokale vervoersmogelijkheden en luchtkwaliteit. De index bevat populaire stadsbestemmingen van over de hele wereld en analyseerde 167 steden in 63 landen op 28 factoren om reizigers te helpen bij het maken van bewuste en beter geïnformeerde reiskeuzes. Reizigers kunnen de resultaten van de Index personaliseren en filteren op factoren die zij het belangrijkst vinden.

Waarom Rotterdam en Amsterdam zo goed scoren

Rotterdam, Amsterdam en Graz vormen de top 3 van KAYAK;s stedenindex. De volledige top 10 bestaat zelfs uit Europese steden. Rotterdam heeft de perfecte en hoogste score behaald 100. Dit komt onder andere door het geavanceerde CO2-managementsysteem van de luchthaven, gecertificeerd door de Airport Carbon Accreditation, het grote aantal voordelig geprijsde accommodaties, allemaal gekwalificeerd door het Duurzaam Reizen-programma van Booking.com, het goede openbaar vervoer in de stad en de fantastische lengte aan fietspaden. Amsterdam heeft de tweede plaats weten te bemachtigen met een score van 94. De stad is wereldberoemd om haar fietsvriendelijkheid en de autovrije straten, met goede opties voor milieuvriendelijke huurauto’s en voldoende EV-laadplekken. Graz in Oostenrijk, staat op de derde plaats en heeft de hoge score van 91 te danken aan het goede treinsysteem, voldoende EV laadplekken en een autovrij UNESCO Werelderfgoed-stadscentrum.

“Het is indrukwekkend om te zien hoe Nederland naar voren komt als prominente leider op de internationale ranglijst en geweldig presteert te midden van de felle concurrentie in heel Europa. Deze opmerkelijke prestatie is een bewijs van de onvermoeibare inspanningen van het land om een doordachte en verantwoordelijke aanpak te integreren in activiteiten de afgelopen jaren. Verantwoordelijke reizigers kunnen hier nu de vruchten van plukken bij het verkennen van de Nederlandse steden”, aldus Peer Bueller, Chief Financial Officer bij KAYAK.

Top 10 volgens de Stedenindex voor verantwoordelijke reizigers van KAYAK:

Peer vervolgt: ”Uit ons onderzoek blijkt dat 57% van de respondenten duurzamer wil reizen, maar niet weet waar ze moeten beginnen. Met de nieuwe City Index for Mindful Travellers en onze hub voor verantwoord reizen die nieuws, tools, tips en inspiratie biedt, maken we het makkelijker voor reizigers om weloverwogen keuzes te maken bij het plannen van hun volgende reis.”

Waar je wereldwijd naartoe moet voor een verantwoorde stedentrip

Vancouver in Canada storms onto the podium in North America being noted for its air quality. Tokyo in Japan reached the highest rank in the Asia-Pacific region. The Japanese capital’s local markets, theaters and art galleries are extremely accessible thanks to “pedestrian only” and designated bike roads. Santiago in Chile, took the grand prize in the Latin American ranking. Santiago offers the biggest reduction in average flight prices during the low season, with its airport being recognized for great carbon management according to Airport Carbon Accreditation. In Tunis, Tunisia, which leads the ranking in the Middle East and Africa, the density of markets and the opportunity to buy second-hand is great for delving into the local culture and benefiting the local economy.

Over de Stedenindex

De Stedenindex is gemaakt door KAYAK en de daaronder vallende portfoliomerken, waaronder momondo. 167 steden in 63 landen zijn geanalyseerd op 28 factoren op basis van externe gegevens en de eigen zoekgegevens van KAYAK, van 1 maart – 22 september 2022. De verzamelde statistieken zijn gebaseerd op de meest recente beschikbare gegevens. Ga voor meer informatie over de methodologie van de Stedenindex voor bewuste reizigers naar https://www.kayak.nl/sustainable-cities#methodology.