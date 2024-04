Meer dan de helft (52%) van de Nederlandse reizigers vindt duurzamer reizen belangrijk, maar geen doorslaggevende overweging bij het plannen of boeken van een reis. Dit blijkt uit nieuwe data van het jaarlijkse onderzoek van Booking.com naar duurzaam reizen. Hameren op duurzame vakanties werkt mogelijk zelfs averechts, want maar liefst 34% van de Nederlandse reizigers is het zat om steeds over klimaatverandering te horen. De mogelijkheid om collectief actie te nemen is dan ook relevanter dan ooit, om ervoor te zorgen dat vooruitgang in de richting van een duurzamere reisbranche een prioriteit blijft.

Twijfel over impact

Met ruim de helft van de Nederlandse reizigers die in de komende twaalf maanden duurzamer wil reizen (52%) zijn positieve intenties duidelijk aanwezig. Toch blijkt uit het onderzoek dat sommigen niet overtuigd lijken van hun eigen impact. Zo is de gemaakte klimaatschade tot nu toe volgens 27% van hen onomkeerbaar en iets waar hun reiskeuzes niets aan zullen veranderen. Klimaatverandering valt volgens een kwart van de Nederlandse reizigers (25%) zelfs wel mee. Deze twijfel over de impact heeft invloed op de reiskeuzes die Nederlanders maken, de overtuiging heerst dat reizen te dierbaar is om duurzaamheid het zwaarst mee te laten wegen (26%). Daarnaast draagt ontmoediging bij aan het gevoel van machteloosheid; ruim een kwart (28%) vindt het zinloos om duurzamer te zijn op een bestemming die zelf niets aan duurzaamheid doet.

Gedeelde verantwoordelijkheid en meer mogelijkheden tot samenwerking in de branche

Ondanks dat bijna de helft van de Nederlandse reizigers (47%) bestemmingen beter wil achterlaten dan bij aankomst, vindt een groot deel niet dat de verantwoordelijkheid daarvoor altijd bij hen ligt. Zo ziet 41% overheden als meest geschikte partij om economische effecten tegen te gaan en wijst 40% naar de reisbranche om milieugevolgen aan te pakken. Bovendien vindt 43% van de Nederlandse reizigers dat overheden hun verantwoordelijkheid moeten nemen met voorlichting over de gevolgen van reizen en toerisme.

Wat werkt dan wel? Meer informatie en voorlichting blijken belangrijke stappen richting meer duurzame reiskeuzes. Zo beschouwt 31% van de Nederlandse reizigers een accommodatie met een duurzaamheidslabel als interessanter. Hierbij is consistentie van de certificeringsnormen cruciaal voor het herkennen hiervan. 64% van de respondenten pleit dan ook voor dezelfde duurzame certificeringen bij alle boekingsplatformen. Het aantal reizigers dat meer wil weten over waarom de accommodatie zo’n label heeft gekregen, is echter 24 procentpunten gedaald (36%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, wat erop wijst dat er behoefte is aan eenvoudige, duidelijke communicatie die keuzes makkelijker maakt, ongeacht de prioriteiten.

Duurzaamheid werkt aanstekelijk

Ondanks eventuele frustraties merken reizigers die bewust kiezen voor duurzaamheid dat hun reizen meer waarde krijgen. Zo voelt 37% van de Nederlandse reizigers zich op hun best tijdens duurzame reizen en nemen ze die positiviteit mee naar huis. Deze ervaringen hebben ook een inspirerend effect; bijna de helft (47%) voelt zich gemotiveerd om ook in het dagelijks leven duurzamere keuzes te maken na het zien van duurzame initiatieven op reis.

“Hoewel veel reizigers optimistisch blijven en streven naar een positievere impact, ligt er een cruciale kans voor de sector om duurzamere keuzes voor iedereen gemakkelijker te maken”, zegt Danielle D’Silva, Head of Sustainability bij Booking.com. “We moeten duurzamere keuzes niet alleen toegankelijk maken, maar ook betrouwbaar en begrijpelijk. Dit is waar verdere voorlichting, duidelijke en consistente normen én geloofwaardige certificering door derden de hele reiservaring echt kunnen helpen. Ondanks dat de signalen van frustratie bij consumenten zorgwekkend zijn, laat het ook zien hoe belangrijk het is dat wij ons moeten blijven focussen op het impactvolle werk waarvan we weten dat het een verschil kan maken. Niet alleen voor reizigers, maar ook voor gemeenschappen en bestemmingen overal ter wereld.”

Over het onderzoek

Het 2024 Sustainable Travel Research Report is het meest uitgebreide duurzaamheidsonderzoek van Booking.com tot dusver. Het laat zien hoe economische onzekerheid de basis vormt voor beslissingen op het gebied van duurzaam reizen. Het onafhankelijke onderzoek is in opdracht van Booking.com uitgevoerd onder 31.550 respondenten in 34 landen wereldwijd, waaronder 1.000 respondenten uit Nederland. Om deel te mogen nemen aan de enquête moesten deelnemers 18 jaar of ouder zijn en de afgelopen 12 maanden minstens één keer hebben gereisd en een reis aan het plannen zijn voor 2023. Daarbij moesten zij betrokken zijn bij het besluitvormingsproces van de reis of helemaal zelf de beslissingen nemen. De enquête werd online afgenomen in februari 2024. Ga voor het downloaden van het volledige 2024 Sustainable Travel Research Report naar de global newsroom van Booking.com.