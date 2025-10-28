Gisteren is voor de vierde keer de Antea Group Duurzaamheid Award uitgereikt. De prijs ging dit jaar naar Rodenburg Biopolymers uit Oosterhout. Waar traditionele plastics grotendeels afhankelijk zijn van fossiele grondstoffen, ontwikkelt dit bedrijf alternatieve toepassingen op basis van reststromen uit de aardappelindustrie. Op het kantoor van Antea Group ontving de winnaar de prijs uit handen van Titia Bredée, directeur van Koninklijke NLingenieurs. Ook burgemeester Gerdo van Grootheest was aanwezig om Rodenburg namens de gemeente hartelijk te feliciteren.

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group organiseert sinds 2022 jaarlijks de Duurzaamheid Award om organisaties te erkennen die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. De prijs beloont vooruitstrevendheid, kennisdeling en intrinsieke motivatie. Eerdere winnaars waren VP Capital, Fijn Wonen en de gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Naast de erkenning wordt voor de winnaar een boom in het Antea Group-bos op landgoed Alvershool bij Nuenen geplant.

Oordeel van de jury

De jury van de Antea Group Duurzaamheid Award wordt gevormd door de winnaars van de voorgaande twee jaar en de directeur van Koninklijke NLingenieurs. Namens de jury stelt Titia Bredée: “Rodenburg Biopolymers laat zien dat innovatie en duurzaamheid hand in hand gaan. Hun inzet om fossiele grondstoffen te vervangen door biobased alternatieven is een voorbeeld voor de hele sector. Het bedrijf laat zien hoe je met lef en visie echte impact kunt realiseren.”

Plant-based biotech

Winnaar Thijs Rodenburg: “Deze prijs bevestigt onze visie dat plant-based biotech essentieel is voor een duurzame toekomst. Al drie generaties zetten we plantaardige grondstoffen om in waardevolle producten. Met onze innovatiehub Side Stream Innovation Valley – waar innovatie, productie en onderwijs samenkomen – bouwen we actief aan die toekomst. Dankzij steun van Antea Group, gemeente en provincie groeit onze ambitie. Bovenal is dit een erkenning voor onze toegewijde medewerkers.”

Trots van Oosterhout

Burgemeester Gerdo van Grootheest is verheugd dat de award dit jaar naar een bedrijf in zijn gemeente gaat: “Oosterhout is een belangrijke economische motor in Brabant. Ook bij de transities op het gebied van duurzaamheid kent Oosterhout een aantal voorlopers. Rodenburg Biopylomers is daar een prachtig voorbeeld van. Ik ben ontzettend trots op dit mooie bedrijf en feliciteer hen van harte met de Antea Group Duurzaamheid Award 2025!”