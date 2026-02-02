Koninklijke Saan heeft het contract getekend voor de aanschaf van een 250 tons hybride elektrische mobiele telescoopkraan van SANY. De kraan wordt geleverd door importeur MMB Machines en is de eerste 250 ton elektrische telescoopkraan die in de Benelux wordt ingezet.

Deze investering sluit aan bij de duurzame ambities van Saan. De SANY SAC2500E-PHEV kraan is een nieuwe ontwikkeling binnen het SANY-kranengamma en combineert hoge hijscapaciteit met elektrische aandrijving.

Volledig elektrisch rijden én hijsen

De nieuwe SANY hijskraan kan volledig elektrisch rijden en hijsen. De hybride onderwagen rijdt emissievrij met een actieradius van ca. 40 kilometer. Voor langere verplaatsingen schakelt de kraan automatisch over op HVO diesel, waarbij de accu’s tijdens het rijden ook kunnen worden opgeladen.

De kraan beschikt over verschillende rijmodules, elektrisch, diesel of hybride, waardoor hij optimaal kan worden ingezet, ook in zero-emissiezones. Het hybride concept zorgt voor een aanzienlijke reductie in brandstofverbruik en CO 2 -uitstoot.

Dankzij de volledig elektrische bovenwagen wordt ook het hijswerk emissievrij en uiterst stil uitgevoerd. Een bouwstroom aansluiting is niet noodzakelijk, maar kan indien gewenst wel worden gebruikt. Dit maakt de kraan bij uitstek geschikt voor inzet op bouwplaatsen in stedelijke omgevingen en in zero-emissiezones.

Voor langdurige inzet op projectlocaties zonder stroomvoorziening fungeert de verbrandingsmotor als generator, die de batterijen automatisch bijlaadt wanneer nodig.

Stap richting een duurzame toekomst

Met een hijscapaciteit van 250 ton wordt de SANY telescoopkraan meteen de grootste telescoopkraan in het materieelpark van Saan. De kraan wordt momenteel in productie genomen en afgestemd op de wensen van Saan. De verwachting is dat de kraan medio 2026 geleverd wordt.

“Met deze nieuwe elektrische kraan bouwen we verder aan onze duurzame ambities,” zegt algemeen directeur Rutger Alferink. “Saan wil vooroplopen in de transitie naar duurzamer hijsen. We hadden natuurlijk al een groot aantal torenkranen en autolaadkranen die elektrisch kunnen hijsen. Deze investering is een logische volgende stap.”