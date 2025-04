De Robin Food Coalition (RFC) lanceert een pilot die duurzame boeren en bedrijven gaat belonen voor de ecosysteemdiensten die zij leveren. Denk aan verbeterde bodemgezondheid, waterbergend vermogen, biodiversiteit en koolstofopslag in de bodem. Tijdens een bijeenkomst bij Deloitte in Rotterdam kwamen zo’n 90 genodigden bijeen om te spreken over hoe de waarde van natuurlijk kapitaal kan worden verankerd in onze economie.

Natuurlijk Kapitaal: Geen theorie, maar economische noodzaak

De mens is volledig afhankelijk van de natuur, en het is onhoudbaar om deze als een gratis en onuitputtelijke bron te blijven beschouwen. Gezonde bodems, schoon water, biodiversiteit, kortom een gezonde natuur, is de basis van ons welzijn én van onze economie. Toch wordt deze waarde op dit moment nauwelijks erkend in economische systemen. Dat moet veranderen volgens de Robin Food Coalition.

Door ecosysteemdiensten een financiële waarde te geven, maken we natuurbehoud economisch lonend en bouwen we aan een gezonde, veerkrachtige toekomst. Dit vraagt om nieuwe, concurrerende inkomstenstromen voor boeren, zodat zij worden beloond voor de cruciale ecosysteemdiensten die ze leveren. Een veelbelovende stap hierin is het erkennen van gezonde natuur als een financieel actief: Natuurlijk Kapitaal. Wereldwijde instituten zoals de Wereldbank, het World Economic Forum en universiteiten onderstrepen dit belang. Grote investeringsmaatschappijen zoals BlackRock, KKR of het Noorse Staatsinvesteringfonds zetten nu stappen in deze richting. In tegenstelling tot deze institutionele beleggers ziet de Robin Food Coalition natuur als een gemeenschappelijk goed (‘commons’). Daarom richt zij zich op financiële instrumenten die natuurherstel stimuleren, zonder dat daar grondeigendom of gewasopbrengsten als onderpand voor nodig zijn.

Toch blijft Natuurlijk Kapitaal nog te veel theorie. De Robin Food Coalition wil daarom met deze pilot de haalbaarheid van het concept in Nederland toetsen en een concreet mechanisme ontwikkelen, dat boeren direct beloont voor hun bijdrage aan de natuur.

Een nieuw prototype voor duurzame landbouw

Met deze pilot zet de Robin Food Coalition een concrete stap om boeren niet alleen als voedselproducenten te zien, maar ook als beheerders van ons landschap. De huidige gangbare landbouwpraktijken veronachtzamen dit en brengen schade toe aan bodem, water en biodiversiteit, waarbij veel kosten worden afgewenteld op de samenleving. Duurzame en transitie-boeren leveren juist positieve ecosysteemdiensten, maar krijgen hier geen financiële waardering voor. Dit verslechtert hun concurrentiepositie.

Door middel van geavanceerde technologieën, zoals remote sensing, satelliet observatie en data-analyse, kunnen verbeteringen in biodiversiteit en bodemkwaliteit worden gemeten en financieel gewaardeerd. Dit maakt het mogelijk voor organisaties en investeerders van binnen en buiten de voedselketen, om gericht te investeren in die gerealiseerde verbeteringen. Met als doel het verbeteren van landbouw ecosystemen en het verbeteren van de concurrentiepositie, toegankelijkheid en daarmee marktaandeel van duurzaam geproduceerd voedsel in Nederland.

Volkert Engelsman, oprichter van de Robin Food Coalition en pionier op het gebied van duurzame landbouw, benadrukt het belang van deze verschuiving: “Als we de natuur blijven behandelen als een gratis gebruiksartikel, betalen we de prijs met voedselonzekerheid, gezondheids- en klimaatproblemen. Vooruitgang ligt in het erkennen en vergoeden van de waarde die boeren creëren door natuur en landbouw te verbinden. Met satellietdata kunnen we dit eenvoudig en objectief meten, zonder extra rompslomp voor de boeren.”

Duurzaamheid als Economische Noodzaak

Niet alleen binnen de landbouwsector, maar ook in de financiële wereld groeit de aandacht voor natuurlijk kapitaal. Grote investeerders en beleidsmakers erkennen steeds meer dat bedrijven die afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen te maken krijgen met risico’s als biodiversiteitsverlies en bodemdegradatie. Het integreren van natuurlijk kapitaal in economische modellen is daarom niet alleen een ethische keuze, maar ook een strategische noodzaak.

De aankomende herwaardering van natuur-gerelateerde risico’s zal markten hervormen en de bedrijven die nu voorop lopen in duurzame transities een competitief voordeel geven. Peter Bakker, voorzitter van de World Business Council for Sustainable Development, onderstreept deze ontwikkeling: “De economie van de toekomst zal gebouwd zijn op regeneratieve systemen. Boeren en bedrijven die nu investeren in natuurlijk kapitaal, bouwen niet alleen aan een duurzamer voedselsysteem, maar creëren ook langetermijnwaarde voor hun stakeholders.”

De bijeenkomst in Rotterdam onderstreepte het momentum rondom deze beweging. Terwijl wereldwijd wordt gezocht naar manieren om duurzaam landgebruik economisch te verankeren, zet de Robin Food Coalition nu de stap om dit in Nederland in praktijk te brengen.

Over Robin Food Coalition

De Robin Food Coalition (RFC) is een in 2023 opgerichte coalitie van ongeveer 90, veelal biologische, koploper MKB bedrijven in teelt, handel, verwerking, foodservice en retail. Ons doel is de positie van deze bedrijven te versterken en de markt voor duurzame en/of biologische levensmiddelen te helpen ontwikkelen, zodat het aandeel BIO, zowel in landbouwareaal als in consumptie, groeit.