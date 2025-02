Na 14 jaar aan het roer gestaan te hebben, geeft oprichtster Maria Westerbos het stokje door aan Robbert Meulenveld als directeur van de Plastic Soup Foundation.

In 2011, 14 jaar geleden, is de reis van Maria min of meer begonnen met de ‘Plastic Soup Driedaagse’ die Maria organiseerde. Deze campagne werd gelanceerd door de ontdekker van de plastic soup Captain Moore, op het 12de Nationaal Sustainability Congres, 30 november 2011.

Het is nu bijna niet meer voor te stellen, maar toen oprichtster Maria Westerbos in 2011 de Plastic Soup Foundation oprichtte, was er nog vrijwel geen aandacht voor plastic vervuiling. Het probleem werd zelfs openlijk ontkend. In de veertien jaar die daarop volgde is er gelukkig veel veranderd. Plastic wordt gezien als één van de grootste milieuproblemen van onze tijd en een directe bedreiging van onze gezondheid.

Robbert Meulenveld: “De mens is de enige soort op aarde die moedwillig zijn nest vervuilt. Weleens bij stilgestaan? In mijn tijd bij Greenpeace heb ik geleerd wat er gedumpt wordt en wat de impact van plasticafval is op de natuur. Westerse landen hebben gigantische afvalstromen ontwikkeld die vernietigende effecten hebben over de hele wereld.

Ik heb het stokje van Maria overgenomen en ga op volle kracht door met het tegengaan van de plasticvervuiling. We kennen de tsunami aan plastic wegwerpverpakkingen goed, maar de dreiging van micro- en nanoplastics op onze gezondheid is minder bekend. Daar gaan we de politiek en het bedrijfsleven op aan spreken, met behulp van het publiek. Ik wil dat onze organisatie blijvend antwoord kan geven op de vraag: Wat kan ík nu doen tegen plastic in mijn lichaam en dat van mijn (klein)kinderen?

We lanceren binnenkort onze gloednieuwe app. Deze kan veel antwoorden geven. Het is een middel om betere keuzes te maken. Impact vanuit je broekzak! Want we moeten klaar zijn wanneer mobile first, mobile only wordt. De nieuwe app is een verbeterde versie van de twee huidige apps Beat The Microbead en My Little Plastic Footprint. Klaar voor de toekomst om iedereen iets in handen te geven, om direct andere beslissingen te nemen.

Alternatieve, duurzame systemen en materialen zijn nu al ruimschoots beschikbaar. Deze materialen verdienen veel meer aandacht. Opschalen de komende jaren kan heel goed, zeker ook als investeerders anders gaan kijken naar de markt. Een grote uitdaging, waar ik een grote inspanning voor wil leveren. Omdat schone alternatieven een zichtbare plek kunnen én moeten krijgen.

Sinds kort heeft Plastic Soup Foundation ook een Interest Group Microplastic & Health opgericht. We informeren rechtstreeks leden van het Europees Parlement door ze in gesprek te brengen met experts uit zowel de wetenschap als het bedrijfsleven. Plastic Soup Foundation gaat daarmee verschil maken.

Er is veel bereikt in de afgelopen jaren en de beweging naar minder plastic willen we verder uitbouwen. Maria blijft bij Plastic Soup Foundation. Vanaf nu als ‘Chief Changemaker’. Een rol die haar op het lijf geschreven is. Ik dank Maria Westerbos en de Raad van Toezicht in het vertrouwen.”

Maria Westerbos: “Ik wens de nieuwe directeur, Robbert Meulenveld, die wordt bijgestaan ​​door Jeroen Dagevos, veel succes. En ik zal hen helpen en ondersteunen waar ik kan. Dit is geen afscheid. Het is een nieuw begin.”