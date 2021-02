Rival Foods en LIVEKINDLY Collective slaan handen ineen voor de ontwikkeling van plantaardige whole-cuts

Rival Foods en LIVEKINDLY Collective maken vandaag hun samenwerking bekend. De complementaire kennis en middelen van beide organisaties worden bijeengebracht wat resulteert in een nieuw model voor versnelde productinnovatie. Het doel is om samen de perfecte plantaardige kippenborstfilet te ontwikkelen dat het voor de flexitariër gemakkelijker maakt om voor de duurzame keuze te kiezen, zonder in te leveren op kwaliteit.

Rival Foods ontwikkelt een nieuw, innovatief productieproces om de traditionele vleeservaring voor de consument te kunnen evenaren met plantaardige alternatieven. Het bedrijf is als eerste ter wereld in staat om eiwitrijke ingrediënten te transformeren tot grote ‘hele spier’ producten van planten. Het resultaat is een plantaardig product van hoge kwaliteit met ongeëvenaarde vezelige en rijke textuur.

“De sleutel tot het verleiden van de consument voor plantaardige producten is het creëren van kwalitatief hoogwaardige plantaardige voedingsmiddelen die lekker smaken én de juiste textuur hebben. Alleen dan is het een volwaardig alternatief,” geeft Birgit Dekkers, medeoprichter van Rival Foods, aan. “Door middel van een innovatief proces kunnen grote stukken plantaardige hele-spier producten gecreëerd worden, zogenaamde ‘whole-cuts’, die dezelfde sappigheid en vezelige structuur bevatten die je op dit moment alleen in vlees terugvindt. Dit is uniek binnen de plantaardige voedingssector.”

Onder leiding van internationale leiders in de voedingssector, bouwt LIVEKINDLY Collective een ecosysteem van plantaardige heritage- en startup merken en zet zij zich in om de productie hiervan op te schalen, en de distributie uit te breiden. Door de beschikbaarheid van hoogwaardige plantaardige voedingsmiddelen te vergoten, maakt LIVEKINDLY Collective de transitie van dierlijke producten naar plantaardige alternatieven voor de consument gemakkelijker. Het doel is om plantaardig consumeren een waardig onderdeel te maken van ieders eetpatroon. Om de beweging te versterken werkt de organisatie samen met voorlopers in de plantaardige markt in de gehele waardeketen, van boer tot verkoop. Daarbij wordt zij ondersteund door een wereldwijd netwerk aan leveranciers, distributeurs en consumenten.

“Ons plantaardige platform is op zo’n unieke manier gepositioneerd dat wij snel kunnen opschalen en het huidige wereldwijde voedingssysteem in korte tijd kunnen transformeren,” aldus de Nederlandse Kees Kruythoff, CEO en Voorzitter van LIVEKINDLY Collective. “Door het open innovatie model in samenwerking met Rival Foods zijn we nu in staat zijn om een nieuwe generatie van innovatieve, smakelijke en voedzame plantaardige producten te ontwikkelen die voldoen aan de wereldwijd groeiende vraag naar deze duurzame voedingscategorie.”