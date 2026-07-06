Het Hoogheemraadschap van Rijnland en Schiphol Trade Park hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de realisatie van een duurzaam transportgemaal op Schiphol Trade Park. Het gemaal transporteert afvalwater naar de rioolwaterzuivering en vormt daarmee een belangrijke schakel in de regionale waterketen. Schiphol Trade Park, een werklandschap van gebiedsontwikkelaar SADC, realiseert het duurzaam transportgemaal en draagt het na realisatie over aan Rijnland, dat verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud.

Samenwerken aan een toekomstbestendige waterketen

De organisaties verenigen hun expertises, door al in een vroeg stadium gezamenlijk op te trekken. Het ontwikkelde ontwerp voldoet niet alleen aan de technische eisen van Hoogheemraadschap Rijnland, maar sluit bovendien aan bij hun duurzame ambities en die van Schiphol Trade Park. Na de realisatie neemt Rijnland het transportgemaal in beheer, waarmee de continuïteit van de regionale waterketen wordt geborgd. Volgens Henrik Hooimeijer, Directeur Water bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, is juist die gezamenlijke aanpak de sleutel tot succes:”We hebben elkaar hard nodig om alle opgaven die in de polder spelen op te pakken. Dat vergt toekomstgerichte samenwerking en dat is wat we hier met dit duurzame transportgemaal hebben laten zien. Daar ben ik heel trots op.”

Een duurzaam ontwerp, passend bij de omgeving

Het architectonisch ontwerp van het transportgemaal is gemaakt door Bright, met oog voor duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Op Schiphol Trade Park zijn water, natuur, energie en economie vanaf het begin integraal onderdeel van de gebiedsontwikkeling en Rijnland zet daarnaast in op circulair bouwen en duurzame oplossingen voor de waterketen. Deze uitgangspunten komen terug in de materiaalkeuzes en de technische uitvoering van het transportgemaal. Een kurkgevel, Plato-hout, een bovengrondse kelder van geopolymeerbeton – met een lagere CO₂-uitstoot dan traditioneel beton – en energiezuinige installaties en regeltechniek dragen bij aan een duurzaam transportgemaal dat zorgvuldig is ingepast in de omgeving.

“Een toekomstbestendig gebied ontwikkel je niet alleen. Juist door vanaf de eerste schets samen op te trekken met Rijnland, konden we een transportgemaal ontwerpen dat past bij de technische eisen én bij onze ambities op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie.” Aldus Pieter Dijckmeester, Directeur Projecten bij SADC

Samen investeren in de leefomgeving

Daarnaast werken Rijnland en Schiphol Trade Park samen aan een natuurinclusieve inrichting van de omgeving rondom het transportgemaal. De watergangen en taluds – de schuine oevers langs het water – worden ecologisch ingericht en onderhouden, waardoor meer ruimte ontstaat voor flora en fauna en de biodiversiteit wordt versterkt. Ook wordt rekening gehouden met een flexibel waterpeil, zodat het watersysteem bestand is tegen perioden van droogte en hevige neerslag als gevolg van klimaatverandering. Zo wordt het ingepast in een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving.

Op de foto staan: Henrik Hooimeijer, Directeur Water bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en Pieter Dijckmeester, directeur Projecten bij SADC. (Beeld SADC, WV Productions)