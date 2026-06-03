SkiesFifty, een internationale investeerder in duurzame luchtvaart, en TNO, de onafhankelijke Nederlandse organisatie voor toegepast onderzoek, hebben een overeenkomst ondertekend om samen te werken aan het versterken van de technische basis onder investeringsbeslissingen in duurzame vliegtuigbrandstoffen (Sustainable Aviation Fuel, SAF). Binnen deze samenwerking zal TNO onafhankelijke technische beoordelingen, techno-economische analyses en systeeminzichten leveren over de gehele SAF-waardeketen. Het doel is om goed onderbouwde investeringsbeslissingen te ondersteunen en bij te dragen aan een verantwoorde opschaling van duurzame brandstoffen voor de luchtvaart.

Een eerste fase van de samenwerking start op korte termijn, met de intentie om dit verder uit te bouwen tot een meerjarige samenwerking. De markt voor SAF ontwikkelt zich snel en is complex, met uiteenlopende technologieën, grondstoffen en productieroutes. Het beoordelen van deze opties vraagt om geïntegreerde en onafhankelijke inzichten.

“Deze samenwerking sluit aan bij de rol van TNO om de energietransitie te ondersteunen met onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Met onze kennis dragen we bij aan de beoordeling van SAF-technologieën en de waardeketen, met als doel robuuste en goed onderbouwde besluitvorming te ondersteunen.” – Richard Braal, Divisiedirecteur Energy & Materials Transition for Industry, TNO

Meerjarige samenwerking met partners binnen en buiten de luchtvaart

De samenwerking onderstreept de toenemende behoefte aan zorgvuldige, transparante en op feiten gebaseerde analyses bij investeringsbeslissingen. Dit is nodig om beter inzicht te krijgen in technologische prestaties, systeemeffecten en bijbehorende risico’s.

De kennis en onderzoeksfaciliteiten van TNO worden ingezet ter ondersteuning van deze analyses, als aanvulling op de technische expertise van SkiesFifty in het investeringsproces.

Door wetenschappelijke expertise te verbinden met investeringspraktijk beoogt de samenwerking de kwaliteit van besluitvorming te verbeteren in een complexe en dynamische markt.

Voor TNO past de samenwerking binnen de bredere rol om bij te dragen aan de energietransitie door onafhankelijke kennis en inzichten te leveren, waarmee stakeholders weloverwogen keuzes kunnen maken.

Voor SkiesFifty benadrukt de samenwerking het streven om een brede groep partners – binnen en buiten de luchtvaart – te verbinden, met als doel de grootschalige productie van duurzame brandstoffen in de komende vijf tot tien jaar te versnellen.

“De transitie naar duurzame luchtvaart is een uitdaging die meerdere generaties omspant. Het effectief en tijdig alloceren van kapitaal naar de juiste technologieën is bepalend voor succes,” aldus Krishnan Narayanan, voorzitter van SkiesFifty. “Door de wetenschappelijke expertise van TNO te betrekken bij onze investeringsbeslissingen, versterken we het netwerk van partners dat nodig is om de opschaling van de SAF-sector op een kwalitatief verantwoorde manier te realiseren.”

Over SkiesFifty

SkiesFifty is een internationale investeringsmaatschappij die zich richt op het versnellen van de verduurzaming van de luchtvaart richting netto-nul emissies, met een focus op onder meer duurzame vliegtuigbrandstoffen, koolstofverwijdering en alternatieve voortstuwing. SkiesFifty maakt deel uit van de Fifty Group, een netwerk van bedrijven dat werkt aan duurzaamheid via innovatie, investeringen en implementatie.