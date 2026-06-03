Hare Majesteit Koningin Máxima heeft vandaag het Werklandschap van de Toekomst van Omrin officieel geopend op Ecopark De Wierde in Heerenveen. Met de opening van het Werklandschap van de Toekomst benadrukt Omrin samen met gemeenten, partners en inwoners de gezamenlijke ambitie om verder te bouwen aan een circulaire en klimaatbestendige samenleving.

Rondleiding door het circulaire droomkantoor

Na een welkomstwoord van algemeen directeur John Vernooij bezocht Koningin Máxima ons circulaire droomkantoor, onderdeel van het Werklandschap van de Toekomst. Zij sprak met direct betrokkenen over de ontwikkeling van het Werklandschap van de Toekomst en de rol van circulariteit, biodiversiteit en energietransitie binnen het project. Aansluitend kreeg de Koningin toelichting op de circulaire materialen en duurzame toepassingen in het gebouw, zoals isolatie van spijkerbroeken en oud papier, een tafelblad van melkpakken en een stoel van ziekenhuisafval. Het gebouw is volledig demontabel ontworpen, zodat materialen in de toekomst opnieuw kunnen worden ingezet.

Onthulling van een blijvende herinnering

Het bezoek werd afgesloten met de officiële openingshandeling. Samen met projectmanager Renate van Opzeeland onthulde Koningin Máxima een speciaal ontworpen boomhekje rond een Koningslinde als blijvende herinnering aan de opening van het Werklandschap van de Toekomst.

De openingshandeling symboliseert groei, circulariteit en de verbinding tussen verleden en toekomst. Na de onthulling zongen Iris Kroes en een Fries kinderkoor het lied ‘Wy hawwe de wrâld, wy hawwe de takomst / Our world, our future’.

“Ik hoop dat mensen die ons Werklandschap van de Toekomst bezoeken, ervaren wat je met afval kunt doen en hoe belangrijk het is om afval te scheiden en op een goede manier in te leveren. Dat ze zien dat afval van waarde is.” – Renate van Opzeeland, projectmanager Werklandschap van de Toekomst.

Werklandschap van de toekomst

Het nieuwe kantoor vormt het hart van het Werklandschap van de Toekomst: een gebied waarin natuur, economie en circulariteit met elkaar verbonden zijn. Binnen het landschap zijn historische waterstructuren hersteld, biodiversiteit versterkt en klimaatadaptieve oplossingen toegepast.

Samen met omwonenden werd gewerkt aan een groene leefomgeving waarin ruimte is voor natuur én innovatie. Dit project laat zien dat duurzaamheid niet alleen gaat over techniek, maar juist over samenwerking en de manier waarop regio’s gezamenlijk bouwen aan oplossingen voor toekomstige generaties.

Aankondiging nieuwe nascheidingsfabriek

De rode draad van het bezoek is het belang van hergebruik van grondstoffen en de verdere ontwikkeling van de circulaire keten. Momenteel krijgt 78% van het afval bij ons een tweede leven. Daarmee presteren we ruim boven het gemiddelde in Nederland (55%) en Europa, waar het percentage nog lager ligt.

Tijdens de welkomstspeech kondigde algemeen directeur John Vernooij de realisatie aan van een nieuwe, geavanceerde sorteerinstallatie. Deze installatie moet de komende jaren bijdragen aan een nog hoger scheidingspercentage en minder restafval. Zo zetten we een volgende stap richting een toekomst waarin afval steeds verder verdwijnt en grondstoffen maximaal worden hergebruikt.

“Met deze nieuwe installatie gaan wij 85% van het huishoudelijk restafval redden van de verbrandingsoven. Grondstoffen die anders verloren gaan, worden teruggewonnen. Teruggebracht in de keten. Teruggegeven aan de samenleving.” – John Vernooij, algemeen directeur Omrin.

Foto’s: Omrin