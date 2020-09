Rijksuniversiteit Groningen en New Energy Coalition lanceren Executive Master Energietransitie

De University of Groningen Business School (UGBS) en de EDI Business School van New Energy Coalition lanceren een 2-jarige Executive Masteropleiding Energietransitie: een primeur voor de coalitie. De parttime MBA-opleiding start in 2021 en biedt een combinatie van online en offline onderwijs – deze hybride vorm sluit aan bij de manier van studeren in de nieuwe werkelijkheid én maakt wereldwijde deelname eenvoudig. De opleiding is internationaal geaccrediteerd. De inschrijving is open vanaf 1 oktober a.s.

De energietransitie vormt een van de grootste uitdagingen van nu voor organisaties en overheden. Een van de belangrijkste kenmerken van deze systeemtransformatie is de enorme veelzijdigheid aan factoren die de transitie kunnen doen slagen of falen. De Executive Master Energietransitie gaat in op allerlei economische, bestuurlijke, technische, maatschappelijke, juridische en sociale aspecten van de energietransitie om de deelnemers voor te bereiden op een leidende rol in de transitie.

Programmadirecteur van de nieuwe master is Machiel Mulder, hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG: ‘De energiesector verandert, móet veranderen. Dat vraagt om professionals met uitstekende managementkwaliteiten, met strategisch inzicht en visie en een diepgaand begrip van de economische en bedrijfskundige werking van energiesystemen te midden van allerlei maatschappelijke invloeden. Deze opleiding is ontwikkeld om aan die eisen tegemoet te komen.’

‘Het is eigenlijk logisch dat deze MBA in Groningen is ontwikkeld: onze regio is momenteel het hart van de energietransitie, hier is decennialang energiekennis verzameld, binnen de RUG en in onze coalitie. Die kennis concentreert zich in deze Masteropleiding. Ik ben echt trots op wat we hiermee samen met de RUG hebben neergezet,’ aldus Marieke Abbink, directeur van New Energy Coalition.

UGBS is een gerenommeerde business school van de RUG, die consistent hoog scoort in wereldwijde ranglijsten. De EDI Business School biedt een internationaal netwerk en vergaande kennis van de wereldwijde energiewereld. De samenwerking in deze Masteropleiding biedt daarmee een optimale combinatie van academische en praktische kennis en netwerkmogelijkheden.