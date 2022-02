In de wereld van wagenparkbeheer en mobiliteitsmanagement staat verduurzaming centraal. Maar volgens Dragintra en de Verkeersveiligheid Groep Nederland is verduurzaming niet alleen een kwestie van elektrificatie of andere vormen van mobiliteit. Zij focussen op veiliger rijgedrag, dat niet los te zien is van zuiniger rijden. Hiervoor bieden ze online trainingen voor medewerkers. Zo investeert de werkgever zowel in de veiligheid van medewerkers, als in het milieu. Bovendien bespaart de werkgever kosten dankzij een lager brandstofverbruik en een lagere schadelast.

Erik Wijbenga, Country Manager van Dragintra Nederland licht toe: “Succesvolle bedrijven hebben aandacht voor duurzaam ondernemen en de veiligheid van hun mensen. Verkeersveiligheid is daarin een belangrijke factor. Die los je deels op met techniek in de geleasete auto’s. Maar het rijgedrag van medewerkers heeft een nog groter effect. Niet alleen op de verkeersveiligheid, maar ook op het brandstofgebruik.”

Verandering rijgedrag kwestie van permanente educatie

Online videotrainingen en kennistests leiden de deelnemers door een groot aantal verkeerssituaties heen. Mensen leren risico’s herkennen en vooral ook te anticiperen en zo risico’s te voorkomen. Gedrag verander je niet met een paar trainingen. Het aanbod is gericht op permanente educatie. Medewerkers ontvangen iedere zes weken nieuwe inzichten en tips.

“Als je goed anticipeert op verkeerssituaties en met je rijstijl problemen voorkomt, rij je vanzelf ook zuiniger. Je gaat niet meer bovenop je rem bij een rood stoplicht, je laat tijdig gas los. Bovendien zullen ze, als ze zich bewust worden van hun eigen ‘scherpe’ rijstijl, ook realiseren welke gevaren ze zelf veroorzaken. Zuiniger en veiliger rijden gaan hand in hand”, stelt Collin Bell, Commercieel Directeur van de Verkeersveiligheid Groep Nederland.

Werkgevers krijgen tegen een vast bedrag per maand toegang tot de applicatie. Daarin krijgen medewerkers hun eigen online omgeving. Zij kunnen het programma op eigen tempo doorlopen. Omdat de trainingen kort zijn, maximaal vijf minuten, blijft het leuk en makkelijk om steeds een etappe te volgen.