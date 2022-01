Het Zweedse schone technologiebedrijf C-Green en REYM, het toonaangevende Nederlandse industriële reiniging en afvalverwerkingsbedrijf, introduceren een unieke samenwerking om de gevolgen voor het klimaat te verminderen en het circulaire karakter van industrieel nat afval, of slib, te verbeteren.

REYM en C-Green zullen verkennen of het haalbaar is een C-Green OxyPower HTC™ installatie te bouwen om slib om te zetten in biobrandstof op het complex van REYM in Rotterdam. Behalve dat het aanzienlijke klimaatvoordelen biedt, zal de geavanceerde technologie ook bijdragen aan een toename van de operationele activiteiten van REYM.

“De technologie van C-Green is geheel in lijn met onze visie om duurzame oplossingen in onze slibbeheersdiensten te integreren en de gevolgen voor het klimaat te verminderen. Met deze samenwerking zullen we bijdragen aan de ontwikkeling van een wereldwijde klimaatvriendelijke, duurzame slibbehandeling. Het is een win-win situatie,” vertelt Fred Muller, vestigingsmanager bij REYM Rotterdam.

De wereldwijde productie van bijna zes miljard ton slib per jaar draagt in belangrijke mate bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Het proces van C-Green zet slib om in een droog, steriel, biobased, met koolstof verrijkt product dat gebruikt kan worden als biobrandstof of als bodemverbeteraar. Vergeleken met het huidige slibbeheer kan wel 80% van de uitstoot van broeikasgassen voorkomen worden met het gebruik van de technologie van C-Green. C-Green is een samenwerkingsverband aangegaan met EIT InnoEnergy om het Europese doel te behalen dat Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent van de wereld wordt.

“De samenwerking met REYM is een belangrijke stap naar het vergroten van de circulaire slibbehandeling en het verminderen van de gevolgen voor het klimaat van slib in Nederland. Met ons proces kan REYM de koolstof in het slib opvangen en het gebruiken in nieuwe en bruikbare producten,” vertelt Michael Sjöberg, CEO van C-Green.

De gemeente Rotterdam heeft het project onlangs een subsidie van € 56.000 toegekend als onderdeel van het Smart Energy Systems (SES) programma van de gemeente dat innovaties steunt die bijdragen aan een schoner, slimmer en zuiniger energiesysteem. Het REYM/C-Green project werd gekozen vanwege zijn innovatieve, circulaire benadering om nat afval her te gebruiken. iTanks, het grootste, innovatieve industriële netwerk in Nederland, zal een belangrijke rol spelen bij de implementatie van het project.