Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage heeft als eerste Nederlandse congres- en evenementencentrum het Green Globe Certificaat ontvangen. Gevestigd in een rijksmonument uit 1903, met een plaats op de UNESCO-lijst van belangrijkste gebouwen wereldwijd, is de Beurs van Berlage een centrale ontmoetingsplek in het historische hart van Amsterdam die door veel gebruikers en belanghebbenden wordt gebruikt. Door middel van een gedegen MVO-beleid wil de Beurs van Berlage werken aan een maatschappelijk circulaire bedrijfsvoering en bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s), waarbij zij zich laten leiden door de eigen kernwaarden.

“We zijn ontzettend trots dat we als eerste congres- en evenementencentrum van Nederland het Green Globe Certificaat hebben ontvangen”, vertelt Willemijn de Vet, Marketing Manager bij de Beurs van Berlage. “Green Globe biedt ons een raamwerk waarmee we onze duurzaamheidsprocessen kunnen sturen, monitoren en verbeteren. Het toont bovendien onze toewijding aan duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor het milieu.”

Feedback van Green Globe-auditor – Emilie Hagedoorn: “Of het nu gaat om een ​​inclusieve en zorgzame werkgever zijn, een genereus lid van de gemeenschap, het respecteren van de historische architectuur van het gebouw of gewoon creatief zijn met acties zoals het inkopen van lokale leveranciers, het verminderen van voedselverspilling, het serveren overheerlijke veganistische menu’s of water & energie besparen, de Beurs van Berlage doet dit allemaal en meer. De pandemie heeft geholpen om een ​​aantal goede veranderingen door te voeren en er zijn grote plannen voor de toekomst. Al met al een geweldige eerste audit voor deze unieke locatie in Amsterdam.”

Green Globe is ’s werelds toonaangevende certificering voor duurzame exploitatie en beheer van reizen en toerisme wereldwijd. De Green Globe International Standard for Sustainable Tourism is gedurende drie decennia ontwikkeld in samenwerking met de reis- en toerisme-industrie, gemeenschappen in toeristische bestemmingen en andere belanghebbenden. De norm wordt erkend door de Global Sustainable Tourism Council en Green Globe is een aangesloten lid van de UNWTO, de Wereldorganisatie voor toerisme van de Verenigde Naties.