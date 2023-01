Non-profit organisatie Reward Value Foundation presenteerde – op het World Economic Forum in Davos – haar Principles of Responsible Remuneration (PRR). Van CEO’s en bestuurders wordt in toenemende mate verwacht dat zij positieve verandering in gang zetten en bijdragen aan een duurzame economie. Dat vraagt om andere bestuurlijke beslissingen. Topbeloningen kunnen het gedrag van organisaties en bestuurders beïnvloeden en zijn een duidelijke reflectie van de prioriteiten van een organisatie. Reward Value ontwikkelde de Principles of Responsible Remuneration om een positieve, wereldwijde transitie in gang te zetten en een bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals (SDGs), de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De PRR zijn praktische richtlijnen, die bedrijven kunnen ondersteunen in hun transitie naar meer duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Principles of Responsible Remuneration werden gepresenteerd in aanwezigheid van vooraanstaande experts op het gebied van duurzame verandering, waaronder André Hoffman, vicevoorzitter van de raad van bestuur van Roche Holding, Patrick de Cambourg, voorzitter van de EFRAG Sustainability Reporting Board, Bruno Roche, oprichter en bestuurder van het Economics of Mutuality Platform en Colin Mayer, professor aan de Saïd Business School en de University of Oxford.

Principles of Responsible Remuneration PURPOSE Het remuneratiebeleid reflecteert en ondersteunt de toewijding van een organisatie aan haar purpose en waarden. PRESTATIES Het remuneratiebeleid bevat incentives en gevolgen voor het behalen of missen van financiële-, natuurlijke- of maatschappelijke doelstellingen. IMPACT Het remuneratiebeleid focust op onderwerpen die de meeste potentiële impact hebben. LANGE TERMIJN Het remuneratiebeleid richt zich op het creëren van lange termijn waarde in plaats van financiële korte termijn resultaten. BESLUITVORMING Beslissingen over remuneratie worden genomen door een onafhankelijk bestuur op basis van input van partijen die de meeste impact ondervinden door de bedrijfsvoering van de organisatie. TRANSPARANTIE Publicaties over remuneratie zijn transparant en vergelijkbaar.

Frederic Barge, oprichter van Reward Value Foundation: “Wij zijn zeer verheugd de Principles of Responsible Remuneration Principes te lanceren. Zij zijn ontworpen om de transitie naar een duurzamere economie te versnellen. Door samenwerking met andere organisaties, consultancy-firma’s, institutionele beleggers en beleidsmakers kunnen we de principes optimaal laten gelden en het verschil maken.”

Reward Value nodigt organisaties en investeerders uit om de Principes te onderschrijven en toe te passen, door topbeloningen af te stemmen op de maatschappelijke prestaties van de onderneming. Barge: “Het veranderen van remuneratie van een reputatie-risico tot een aanjager van verandering stelt organisaties in staat om een betrouwbare partner en een leider op gebied van duurzame transitie te zijn.” Samen met de UN Global Compact organiseert Reward Value een serie workshops, waarin betrokken partijen kunnen leren over de PRR en hoe ze die in de praktijk kunnen toepassen.