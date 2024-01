Het Nederlandse kennisinstituut Reward Value lanceerde vandaag op het World Economic Forum in Davos haar Guidebook Responsible Remuneration. Het handboek geeft ondernemingen de praktische handvatten om een verantwoord beloningsbeleid voor de top te formuleren en implementeren en helpt investeerders en andere stakeholders dat beloningsbeleid te beoordelen. Beloning is een belangrijk instrument om de top van organisaties te bewegen meer te sturen op duurzame waardecreatie voor de lange termijn. De afgelopen vijf jaar deed Reward Value uitgebreid onderzoek naar de modernisering van de beloning van bestuurders. Met dit handboek heeft de organisatie haar bevindingen omgezet in een pragmatisch en praktijkgericht instrument.

Het handboek – dat Reward Value in samenwerking met InTent lanceert – is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de beloning van bestuurders bij bedrijven, maar ook voor aandeelhouders, commissarissen en andere stakeholders. Omdat elk bedrijf anders is, is het geen one size fit all aanpak. De handleiding is gebaseerd op de Principles of Responsible Remuneration (PRR) van Reward Value, die vorig jaar in samenwerking met UN Global Compact en InTent tijdens het World Economic Forum werden gelanceerd.

Frederic Barge, oprichter van Reward Value: “Nog veel te vaak blijft de beloning van bestuurders gekoppeld aan financieel succes op de korte termijn. Daarom is die beloning vaak niet in lijn met de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van zo’n organisatie. Een andere kijk op topbeloningen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke transitie naar regeneratieve en inclusieve economieën op een gezonde planeet. Bovendien checken veel journalisten bij de publicatie van jaarverslagen als eerste het remuneratierapport om te zien wat bestuurders verdiend hebben. Het heeft de beloning van bestuurders tot de achilleshiel van veel bedrijven gemaakt en voor nog veel meer bedrijven ook tot reputatierisico. Het Guidebook biedt het langverwachte antwoord op de vraag hoe de beloning van bestuurders moet worden gemoderniseerd. Met onze pragmatische en toegankelijke aanpak kan ieder bedrijf een verantwoord beloningsbeleid formuleren en uitvoeren. Bovendien kunnen aandeelhouders, commissarissen en andere belanghebbenden de uitvoering van een voorgesteld beloningsbeleid nu eenvoudig beoordelen.”

Over Reward Value

Reward Value is een kennisinstituut dat consultants, aandeelhouders, universiteiten en bestuursleden ondersteunt op het gebied van remuneratie, door middel van onderwijs, onderzoek, workshops, trainingen en advies. De beloning van bestuurders heeft niet alleen een bewezen impact op het gedrag binnen een organisatie, het is ook een duidelijke indicatie van de toewijding van een bedrijf aan gestelde duurzaamheidsdoelen. Het is de overtuiging van Reward Value dat het bereiken van resultaten die zowel de aandeelhouders als de samenleving ten goede komen, gedragsverandering bij bedrijven vereist, te beginnen op bestuursniveau. Bestuurders zijn van cruciaal belang voor het succes van een bedrijf en kunnen de vereiste veranderingen aansturen die nodig zijn om betere sociale en ecologische resultaten te bereiken, in combinatie met financiële prestaties. Het stimuleren van het gedrag van bestuurders ten aanzien van duurzaam ondernemerschap kan worden aangemoedigd door het beloningsbeleid in lijn te brengen met de lange termijn impact van bedrijven op financiële, ecologische en maatschappelijke waardecreatie.