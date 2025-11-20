Return Carbon, een toonaangevend Nederlands projectontwikkelings- en investeringsbedrijf in koolstofmarkten, kondigt in samenwerking met het Permian Energy Development Lab (PEDL) met trots de Trinity Campus aan – een testbed voor Direct Air Capture (DAC) en koolstofopslag in het Permian Basin. Dit baanbrekende initiatief zal opkomende DAC-technologieën valideren onder realistische veldomstandigheden.

Deze mijlpaal markeert niet alleen een innovatief gebruik van energietechnologie, maar ook een bredere verschuiving naar geïntegreerde energie-infrastructuur, geworteld in een van ’s werelds belangrijkste energieproducerende regio’s.

De Trinity Campus wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking met Roosevelt Resources, een energieproducent met een lange geschiedenis in het Permian Basin.

Een baanbrekend energie-innovatiecentrum

Het Permian Integrated Energy System (PIES) is een vlaggenschipinitiatief van PEDL, een non-profitconsortium dat in 2023 werd opgericht om innovatie op het gebied van energie, personeel en economische ontwikkeling in het Permian Basin te versnellen. PIES, gecentreerd op een terrein van 130 hectare in Yoakum County, Texas, is ontworpen om hernieuwbare energiebronnen, koolstofverwijdering, waterhergebruik en andere geavanceerde energietechnologieën te integreren in een uniform systeem – een model voor schaalbare, repliceerbare energie-infrastructuur. Wanneer energieprocessen worden geïntegreerd, gebruiken ze natuurlijke hulpbronnen efficiënter en produceren ze schonere energie.

“PEDL is bedacht om innovatie en implementatie te verbinden”, aldus Dr. Derek Adams, Managing Director van PEDL’s PIES-initiatief. “Door samen te werken met Return Carbon creëren we een proeftuin voor DAC-technologieën die het energielandschap van het Permian Basin en daarbuiten kunnen transformeren.” Maar PEDL is meer dan alleen een technologielaboratorium. De missie omvat de opleiding van werknemers, economische ontwikkeling en veerkracht van de gemeenschap – ervoor zorgend dat de voordelen van energie-innovatie ten goede komen aan de mensen en plaatsen die dit mogelijk maken.

De energieontwikkeling in het Permian Basin bevorderen

De Trinity Campus is ontworpen om in de eerste fase ongeveer 10.000 ton CO₂ per jaar af te vangen en op te slaan, en dient als basis voor grootschalige DAC-implementatie in het Permian Basin. Het project zal een gefaseerde ontwikkelingsaanpak volgen, waardoor bewezen technologieën van de Trinity Campus naadloos kunnen worden uitgebreid naar commerciële faciliteiten. De tweede fase van het project is ontworpen om jaarlijks tussen de 100.000 en 500.000 ton CO₂ af te vangen, waarbij de lessen uit de eerste fase worden geïntegreerd om efficiënte, verifieerbare koolstofverwijdering op grote schaal te bevorderen.

“De Trinity Campus is waar de volgende generatie koolstofafvangtechnologieën zich in de praktijk zullen bewijzen”, aldus Martijn Verwoerd, Managing Director van Return Carbon. “De markt beweegt zich van concepten naar commerciële prestaties, en het Permian Basin, in combinatie met het klimaat van Texas, biedt de perfecte basis om te valideren welke technologieën echt klaar zijn om op te schalen. Zo versnellen we echte, meetbare impact.”

Infrastructuurondersteuning en toekomstige ontwikkeling

‍PEDL en Roosevelt Resources werken samen om de activiteiten op de Trinity Campus te ondersteunen, waaronder de integratie van energie- en waterzuiveringssystemen op pilotschaal om het testen en demonstreren van opkomende technologieën mogelijk te maken. Roosevelt Resources ontwikkelt ook een innovatief initiatief voor verbeterde oliewinning (EOR) en koolstofvastlegging, dat naar verwachting zal dienen als de eerste opslagroute voor afgevangen CO₂.

Door gestandaardiseerde en onafhankelijk geverifieerde testomstandigheden te creëren, bouwen de Trinity Campus en haar partners vertrouwen op in de implementatie van DAC. Dit vermindert de risico’s van vroege technologieën, versterkt het vertrouwen van investeerders en kopers en versnelt de commercialisering.

“De Trinity Campus belichaamt de innovatie die het Permian Basin nodig heeft om toonaangevend te blijven op het gebied van wereldwijde energie”, aldus Coleman White, die leiding geeft aan commerciële ontwikkeling en projectontwikkeling bij Return Carbon en afkomstig is uit West-Texas. “Door nieuwe technologie te combineren met de diepgaande energie-expertise van de regio, bouwen we een veerkrachtige en gediversifieerde inkomstenstroom op die ervoor zorgt dat het Permian Basin generaties lang toonaangevend blijft.”

Foto bovenaan: Illustration of the Trinity Campus facility.

Foto: De leiding van Return Carbon en PEDL ondertekent het Trinity-termijnblad. (voor PEDL: Kyle Simpson, Derek Adams; voor Return Carbon: Martijn Verwoerd, Jasper Kroon, Coleman White; voor Roosevelt Resources: Jimmy Hawkins, Jerrel Branson, Paul Buckner)