Retourspecialist BuyBay lanceert nieuw veilingplatform “Beluga”, voor doorverkoop van restanten en overtollige voorraad

Vandaag lanceert BuyBay officieel hun B2B veilingplatform Beluga Auctions. Het platform brengt verandering in de traditionele handel in consumentengoederen en restpartijen. Waar restvoorraden vaak lastig te verkopen zijn, zorgt Beluga voor transparantie, snelheid en winstgevendheid. Beluga koppelt een Europees netwerk van zakelijke (op)kopers aan leveranciers en distributeurs. Zo krijgen miljoenen waardevolle producten een tweede leven.

Voor grote en kleine (e)retailers en merken lost BuyBay al jarenlang met succes een groot probleem op. BuyBay verwerkt en verkoopt geretourneerde producten door inzet van geavanceerde pricing -en grading software. Ieder retourproduct krijgt op die manier een tweede leven bij een nieuwe consument. Maar wanneer het grote hoeveelheden consumenten retouren of restvoorraad betreft, kan het efficiënter zijn om deze producten in de zakelijke markt weg te zetten. Dit blijkt echter niet zo gemakkelijk als het klinkt.

“De B2B handelsmarkt voor consumentengoederen is traditioneel, gefragmenteerd en niet transparant. Hierdoor kunnen kopers en verkopers elkaar niet goed vinden.” aldus Arie Kuiper, CEO van BuyBay. “Met Beluga Auctions bieden wij transparantie, gemak en een veel groter bereik voor zakelijke kopers en verkopers.”

Restvoorraad vaak moeilijk te verkopen

Restanten en overschotten ontstaan wanneer de vraag naar goederen en producten lager uitvalt dan verwacht. Het lukt ondernemers dan niet meer om zelf de producten te verkopen, waardoor de voorraden groeien. De verkoop van restanten en overschotten leidt helaas nog te vaak tot verliezen. Veel goederen worden via de traditionele kanalen aan handelaren verkocht, soms letterlijk tegen kiloprijzen. De goederen worden dan vaak voor nog geen 5% van de verkoopprijs verkocht.

Nieuwe mogelijkheden dankzij Beluga Auctions

Beluga is ontwikkeld om de verkoop van consumentengoederen en restpartijen te vereenvoudigen. Doordat kopers tegen elkaar opbieden, worden de producten voor hogere waardes verkocht. Het veilingmodel, dat met slimme software werkt, verloopt daardoor winstgevender en sneller. “Tijdens de Bèta-fase met Blokker, zagen we al dat we de meeste producten binnen twee weken kunnen doorverkopen.” aldus Arie Kuiper.

Een betrouwbaar en snelgroeiend kopersnetwerk

Is een groot bijkomend voordeel voor de ondernemer. Potentiële handelspartijen moeten minimaal 3 jaar geregistreerd staan in de EU of in specifieke landen buiten de EU. Daarnaast wordt de koper verplicht om de vereisten van de verkopende winkeliers op te volgen. Tot slot worden kopers doorlopend gecontroleerd op kwaliteit: Kopers die merkrechten schenden, worden direct op een zwarte lijst geplaatst. Door als handelsregisseur op te treden creëert Beluga Auctions vertrouwen – deze persoonlijke benadering is uniek voor een online platform.

Blokker, partner van Beluga Auctions, is zeer tevreden met de eerste resultaten. “Wij zijn enthousiast over de mogelijkheden die het Europese netwerk van Beluga voor de secundaire markt in consumentengoederen ons biedt”, aldus Rens Besseling (Manager Returns). “Eveneens sluit deze samenwerking goed aan bij onze duurzaamheidsambities.” Beluga Auctions is momenteel bezig haar Europese netwerk uit te breiden en moedigt zakelijke kopers aan zich te registreren.

En de ambitie? Die is groot: Met Beluga Auctions wil BuyBay dé Europese marktplaats voor B2B consumenten retouren en restvoorraad worden, met als ultieme doel om de retour industrie duurzamer te maken.

Retourspecialist BuyBay

BuyBay is opgericht in 2014 met de missie om verspilling tegen te gaan. BuyBay levert software en verwerkt en verkoopt geretourneerde producten voor winkeliers, e-commerce partijen, distributeurs en merken. Door de slimme inzet van pricing-algoritmes, software en marketplaces, is er altijd een perfecte match met een geschikte koper voor optimale winst. BuyBay beschikt over een eigen kwaliteits-, beoordelings- en logistiek centrum en opereert vanuit Amsterdam en Wijchen. Het bedrijf is inmiddels actief in Nederland, België en Duitsland. Met meer dan 250 medewerkers werkt het bedrijf dagelijks toe naar een economie zonder afval.