Retailers gaan massaal op groen tijdens Black Friday

Meer dan 100 merken en bedrijven, waaronder Dille & Kamille, Decathlon, Innocent, ANWB, en Intratuin komen samen met Trees for All met een landelijke tegenbeweging en maken van Black Friday Green Friday. Alle deelnemende bedrijven zetten zich tijdens Green Friday in om bomen te planten via de duurzame bosprojecten van Trees for All. Het doel: het planten van vijftigduizend bomen.

Alles wijst erop dat de koopgekte rondom aanbiedingen tijdens Black Friday groter wordt dan ooit dit jaar. Deze overconsumptie heeft grote impact op onze aarde, zoals uitputting van onze natuurlijke bronnen, vervuiling en onnodig veel CO2-uitstoot. In een tijd waarin we steeds vaker neigen naar duurzame opties in plaats van ‘koopjes’, staat Black Friday haaks op onze beweging richting een groenere aarde. Daarom roept Trees for All in aanloop naar 26 november retailers op om op groen te gaan.

Wij gaan op Groen

De iconische logo’s worden vergroend, zodat consumenten in één keer zien dat ze bij die retailers een bewuste aankoop kunnen doen. Maar het gaat verder dan alleen de buitenkant; retailers hebben afgesproken die dag óf geen kortingen te geven óf alleen de duurzame artikelen aan te prijzen. Zo wordt het kopen niet per se gestimuleerd, worden consumenten bewust gemaakt van hun aankoop én dragen ze bij aan een bosrijke wereld.

Simone Groenendijk, directeur Trees for All: “Stoppen met shoppen is een illusie, maar van onze aankoop een bewuste aankoop maken en tegelijkertijd een investering doen in de toekomst door bomen te planten, dat is een mooi streven. Met deze beweging willen we mensen niet alleen bewust maken van de negatieve effecten van Black Friday, maar ook het belang van bomen onderstrepen. Ja, dit is een meerjarenproject, waarbij we hopen dat steeds meer retailers mee gaan doen en zoveel mogelijk consumenten van Black Friday Green Friday maken.”

Sluit je aan

Wie zich aan wil sluiten, kan zich via www.greenfriday.nl aanmeld en.