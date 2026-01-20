ANWB Wegenwacht en Volkswagen Bedrijfswagens houden Nederlanders in binnen- en buitenland al decennialang mobiel. Vandaag kreeg deze warme relatie een passend vervolg met de overhandiging van de eerste twintig van in totaal 45 nieuwe, volledig elektrische Transporters aan ANWB Wegenwacht. Met deze uitbreiding zet ANWB opnieuw een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van haar wagenpark, dat inmiddels al voor een derde uit elektrische auto’s bestaat, waarvan het grootste deel Volkswagen-modellen. De afgelopen jaren verwelkomde ANWB ook al een groot aantal elektrische ID. Buzz Cargo- en ID.4-modellen in haar vloot.

De samenwerking tussen ANWB Wegenwacht en Volkswagen gaat al zo’n vijf decennia terug. In de jaren zeventig begon de relatie met de inzet van de eerste generatie Volkswagen Golf als Wegenwachtauto, die voldeed aan de wens van ANWB voor een modernere en zuinigere auto. Deze Golfs met dieselmotor markeerden het begin van een tijdperk en waren te herkennen aan de bekende ‘knipperlicht-oren’ op het dak (de oranje zwaailichten aan de zijkanten van de dakunit).

Vervolgens zijn door de jaren heen vrijwel alle generaties van de Golf en andere Volkswagen-modellen ingezet om gestrande automobilisten te helpen:

Golf II t/m IV: deze auto’s waren decennialang de standaard. Vooral de Golf IV Variant (stationwagon) met zijn speciale polyester dakopbouw was een bekende verschijning.

Polo (vanaf 1996): voor stedelijke gebieden voegde ANWB Wegenwacht de compactere Polo (en Polo Van) toe aan het wagenpark om wendbaarder te zijn in het drukke stadsverkeer.

Transporter (T4, T5, T6): voor het zwaardere werk en het meenemen van meer apparatuur (zoals de afsleep-as) groeide de Volkswagen Transporter uit tot de ruggengraat van de Wegenwacht-vloot.

Caddy (vanaf 2010): de Caddy werd populair vanwege zijn schuifdeuren, die de veiligheid van de Wegenwachten verbeterde wanneer ze langs een drukke weg moest werken.

Volkswagen helpt Wegenwacht te verduurzamen

Tegenwoordig staat de samenwerking tussen ANWB Wegenwacht en Volkswagen helemaal in het teken van duurzaamheid. ANWB heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 volledig emissievrij te werken, en Volkswagen speelt opnieuw een belangrijke rol om die ambitie te verwezenlijken. Zo was de e-Golf in 2018 voor ANWB Wegenwacht de eerste stap op weg naar een volledig elektrisch wagenpark. En inmiddels heeft ANWB ook 180 exemplaren van de volledig elektrische ID. Buzz Cargo besteld en rijden er al 130 elektrische ID.4-modellen in de bekende gele kleurstelling van ANWB rond. Deze elektrische modellen worden speciaal door Pon’s Automobielhandel en partners omgebouwd met maatwerk kastsystemen voor al het gereedschap.

ANWB Wegenwacht zet de ID. Buzz Cargo met name binnen de Randstad in, terwijl de nieuwe e-Transporters dankzij hun grotere laadgewicht en -volume meer materiaal mee kunnen nemen en daardoor vooral daarbuiten gaan opereren. Daarmee sluit de inzet van de verschillende elektrische modellen optimaal aan op de dagelijkse praktijk van de Wegenwacht. Inmiddels bestaat ongeveer een derde van het totale wagenpark van ANWB Wegenwacht uit elektrische voertuigen, waarvan Volkswagen en Volkswagen Bedrijfswagens het grootste deel voor hun rekening nemen. Met deze samenwerking helpen de merken ANWB Wegenwacht om Nederland vandaag én in de toekomst mobiel te houden.

Eerste twintig e-Transporters de weg op

Vandaag bekroonden ANWB Wegenwacht en Volkswagen Bedrijfswagens hun jarenlange samenwerking met de levering van de eerste twintig van in totaal 45 e-Transporters. Doorslaggevende factoren voor ANWB in de keuze voor de e-Transporter zijn de forse elektrische actieradius van maximaal 372 kilometer* (WLTP), die de Wegenwachten grote flexibiliteit biedt, plus het directe contact met Volkswagen Bedrijfswagens op het gebied van sales en aftersales. Deze actieradius is mede te danken aan het nieuwe, grotere accupakket van 70,9 kWh waarmee de e-Transporter voortaan wordt geleverd. Daarmee zijn de nieuwe e-Transporters uitstekend geschikt voor de dagelijkse inzet door de Wegenwacht, ook buiten de Randstad-regio.