Elektrische auto’s domineren de zakelijke leasemarkt. Dat blijkt uit de eigen data van Athlon Nederland van 2025. De top 10 populairste zakelijke leaseauto’s van 2025 is volledig elektrisch! Bij de key account klanten (met wagenparken van tussen de 15 en 200 auto’s) is inmiddels 60% van de nieuw bestelde auto’s een elektrische! Bij de grote corporate bedrijven is dit zelfs nog hoger: 83%. Wat verder opvalt is dat Skoda na twee jaar Tesla van de troon stoot als populairste zakelijke leaseauto.

Zakelijke leaserijders omarmen elektrische personenauto

Zakelijke leaserijders van Athlon kiezen massaal voor elektrisch. De top 10 populairste elektrische leaseauto’s van 2025 is exact hetzelfde als die van de populairste zakelijke leaseauto’s. Hoewel Tesla gewild blijft met twee modellen in de top 3, heeft het na twee jaar aan de top de koppositie moeten afstaan aan Skoda. De Skoda Elroq is nieuw in het aanbod en meteen het meest populair onder Athlon leaserijders. De titel ‘Beste Nieuwkomer’ bij de Zakenauto van het Jaar-verkiezing 2025 heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen.

Top 10 populairste elektrische modellen 2025 versus 2024

Om tot de populairste brandstof personenauto’s te komen, moeten we onze overall ranglijst van populairste zakelijke leaseauto’s 2025 uitbreiden tot in ieder geval een top 20. Hierin staan drie benzineauto’s, met de hoogste notering (op plaats 13) opnieuw voor Skoda: de Kodiaq. Verder volgen op plaats 16 de Kia Picanto en op plaats 18 de Volkswagen Tayron.

Marktontwikkelingen: ook in 2026 is elektrisch de voordelige keuze!

In 2025 is veel te doen geweest om elektrisch rijden en het dreigende wegvallen van de fiscale voordelen. Niels van den Hoogen, commercieel directeur bij Athlon: “De boodschap in 2025 was duidelijk: kies dit jaar voor elektrisch en profiteer nog van lage bijtelling! Dat hebben we gemerkt. Het goede nieuws is dat eind 2025 bekend geworden is, dat toch ook in 2026 én 2027 de bijtelling voor elektrische auto’s lager blijft dan voor brandstofauto’s. Daartegenover staat dat de kosten voor niet duurzame vervoersmiddelen juist toenemen komende jaren. Bijvoorbeeld met de pseudo-eindheffing voor nieuwe brandstof personenauto’s per 1 januari 2027. Onze conclusie is dan ook: elektrisch rijden is echt de voordelige keuze!”

Dat heeft overigens niet alleen met deze belastingvoordelen te maken, vervolgt Van den Hoogen. “Het is belangrijk om niet alleen naar de aanschafprijs van een auto te kijken, maar naar het totale financiële plaatje over de hele gebruiksperiode, oftewel de Total Cost of Ownership (TCO). Dan komt een elektrische auto in veel gevallen onderaan de streep op een lagere prijs uit dan een brandstofauto.”

Dat de top 10 populairste zakelijke leaseauto’s volledig elektrisch is, verbaast Van den Hoogen dan ook niet. “Als het gaat om de zakelijke leasemarkt, kunnen we echt niet meer om elektrische rijden heen. De markt wordt niet alleen groter, maar ook meer divers. Als we kijken naar de prijsklasse tot 35.000 euro is het aanbod in korte tijd meer dan verdubbeld. Compacte elektrische auto’s, zoals de Škoda Elroq, Kia EV3 en Renault Scenic, winnen snel terrein. Het aanbod elektrisch is groter en ook beter betaalbaar.”