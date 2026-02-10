Dille & Kamille en Natuurhuisje starten een samenwerking die mensen uitnodigt om tot rust te komen en de natuur bewuster te beleven. Vanaf februari 2026 kunnen gasten overnachten in acht Dille & Kamille-natuurhuisjes in Nederland en België. Deze huisjes liggen midden in het groen en zijn aangekleed met natuurlijke producten van Dille & Kamille.

Samen vertragen

In de hectiek van het dagelijks leven, willen Dille & Kamille en Natuurhuisje het aantrekkelijker maken om te vertragen. De huisjes nodigen uit om te genieten van eenvoudige momenten: een wandeling in het groen, samen koken, tot rust komen met een kop thee of iets maken met je handen. Juist die alledaagse dingen met aandacht doen zorgt voor ontspanning en verbinding, met elkaar, met de natuur en met jezelf.

Een natuurlijke match

Dille & Kamille en Natuurhuisje vinden elkaar in een gezamenlijke missie: mensen laten genieten van de natuur én bijdragen aan haar behoud. “Zonder natuur geen Natuurhuisje,” zegt Pieter Bastiaansen, Director of Marketing bij Natuurhuisje. “We voelen elke dag hoe kwetsbaar die natuur is, en hoe belangrijk het is om haar niet alleen te beleven, maar ook te herstellen. Met deze samenwerking willen we mensen laten ervaren hoe waardevol deze plekken zijn en waarom het zo belangrijk is om er goed voor te zorgen.”

“We merken dat mensen steeds meer zoeken naar manieren om te vertragen”, zegt Hans Geels, algemeen directeur van Dille & Kamille. “Bij Dille & Kamille draait het al 50 jaar om bewust en met aandacht te leven. Die missie delen we met Natuurhuisje. We willen laten zien dat vertragen niet ingewikkeld hoeft te zijn – het begint bij bewust in de natuur zijn.”

Dille & Kamille natuurhuisjes

Van februari tot en met december 2026 kunnen gasten verblijven in acht Dille & Kamille-natuurhuisjes op verschillende locaties in Nederland en België. Denk aan de duinen van Schoorl, de bossen van De Lutte, het stille groen van Laakdal en het meer van Coo in de Belgische Ardennen. Elk huisje is zorgvuldig aangekleed met natuurlijke materialen, tijdloos design en aandacht voor ambacht.

Bijdragen aan natuurherstel

De Dille & Kamille natuurhuisjes zijn vanaf 10 februari te boeken via www.dille-kamille.nl/natuurhuisje. 5% van de opbrengst van alle natuurhuisjes gaat naar natuurprojecten die de lokale biodiversiteit ondersteunen. Zo draagt iedere gast direct bij aan het herstel van de natuur die ze komen ervaren.