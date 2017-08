Circulaire economie in de retail: van tweedehands shopping mall tot een abonnement op jeans

Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moet de sector Retail omschakelen naar een nieuw businessmodel, stelt ABN AMRO in de vandaag verschenen publicatie ‘Retail: van tweedehands shopping mall tot een abonnement op jeans’. De bank ondersteunt bedrijven in de industrie die de stap naar een circulair businessmodel maken met nieuwe financieringsmodellen. Deze modellen zijn onderdeel van ABN AMRO’s ambitie om in 2020 in alle sectoren vanuit minimaal 100 deals één miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen te hebben gefinancierd waarmee één miljoen ton CO 2 -uitstoot wordt bespaard.

Spullen maken om te hergebruiken

Retailers kunnen volgens ABN AMRO een belangrijke rol spelen in de transitie naar een modulaire en circulaire productie van bijvoorbeeld kleding, elektronica, doe-het-zelf producten en meubilair. Bijvoorbeeld door producten langer mee te laten gaan, te verhuren of als dienst aan te bieden. Hiermee kan verspilling worden tegengegaan. Zo worden in Nederland jaarlijks maar liefst 1,2 miljoen nieuwe kledingstukken vernietigd. Van alle afgedankte kleding belandt 15 procent in kledingcontainers. Het overgrote deel – ruim 135 miljoen kilo per jaar – wordt verbrand of gaat de kliko in. Inmiddels let 49 procent van de consumenten op duurzaamheid bij de aankoop van een product. Zij kopen juist iets wel – ‘buycotten’ – of juist niet – ‘boycotten’ – of passen hun leefstijl aan. ABN AMRO denkt dan ook dat de consumptie van duurzame producten verder zal stijgen. Verspilling tegengaan is hierbij een belangrijk onderdeel van de overgang naar een circulaire productie.

Langere levenscycli producten door deelplatforms en product-dienstsystemen

De lineaire economie is gebaseerd op het principe van ‘obsolescene’. Hierbij wordt bewust gestuurd op de snelle veroudering van producten, zodat ze eerder aan vervanging toe zijn. “De doelbewuste verkorting van levenscycli en de slechte repareerbaarheid van producten hebben tot gevolg dat consumenten gedwongen worden veel spullen weg te gooien. Als bedrijven producten via deelplatforms – van een kledingbibliotheek tot verhuur van bouwgereedschappen en elektronica – tegen een aantrekkelijke prijs aanbieden, kunnen spullen kortstondig worden uitgeleend. Nieuwe spullen hoeven dan niet te worden gekocht door de consument. Daarnaast kunnen product-dienstsystemen een bijdrage leveren aan een langere en meer efficiënte levensduur. Zo kan een product op basis van een abonnement langdurig worden gebruikt zonder dat de gebruiker eigenaar wordt. De retailer is verantwoordelijk voor het onderhoud. Dit betekent dat retailers een langdurige relatie met klanten aangaan in plaats van een kortstondige relatie gebaseerd op verkoop. Bovendien behouden ze grip op de grondstoffenstroom. In de retail kunnen steeds meer producten ‘as a service’ worden aangeboden. ABN AMRO kijkt hoe zij haar retailklanten in staat kan stellen in de komende jaren de kansen van de circulaire economie te benutten.