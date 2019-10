RET en Eneco samen op weg naar energiepositief OV

Het nieuwe contract sluit naadloos aan bij de duurzame ambities van de RET. Algemeen Directeur Maurice Unck: “Een rit met het OV is al een duurzame vervoersoptie, maar we willen als bedrijf een stap extra zetten. Met dit nieuwe contract doen we dat, omdat we hiermee zorgen dat er in Nederland duurzame opwekcapaciteit wordt bijgebouwd. We zijn er blij mee dat we zo onze reizigers een nog duurzamere reis kunnen aanbieden.” Onderdeel van het contract is bovendien dat Eneco zonnepanelen legt op minimaal één en mogelijk meer RET-gebouwen, te beginnen met ruim 2.000 m2 op complex Kleiweg. Daarbij wordt ook gekeken of de omgeving een deel van de opgewekte elektriciteit kan betrekken.

Uiteindelijk hebben de bedrijven de gezamenlijke ambitie om in 2030 meer duurzame energie op te wekken dan de RET verbruikt: een energiepositief OV. Dat dragen ze ook uit naar de eindgebruiker: samen werken de RET en Eneco aan het vergroten van de beleving en het bewustzijn van reizigers van het OV als duurzame vervoersoptie. De bedrijven laten zien hoe zij invulling geven aan de maatschappelijke vergroening.

Nieuw contract onderdeel van breder duurzaamheidsprogramma RET

Een andere pijler van het duurzaamheidsbeleid van de RET is de overgang naar zero emissie busvervoer. In 2030 is de gehele busvloot emissievrij en op 15 december gaat de eerste batch van 55 zero emissie bussen rijden. Verder liet de RET, met subsidie van MRDH, in 2018 al zonnepanelen installeren op de metrostations Slinge, Rijnhaven, Zuidplein en Maashaven en zet het vervoersbedrijf in op de verduurzaming van het eigen wagenpark, energieneutraal en circulair bouwen en efficiënter omgaan met energie. Een ander voorbeeld van duurzame toepassingen is het gebruik van olivijn op de Hoekse Lijn, een materiaal dat langs de baan ligt en in de loop der jaren zijn eigen gewicht (20.000 ton) aan CO 2 absorbeert.

Hans Peters, Chief Customer Officer bij Eneco: “We zijn erg trots op het feit dat we de trams, metro’s, stations en kantoren van de RET gaan omschakelen naar duurzame energie uit Nederland. Daarmee wordt het openbare vervoer in de Rotterdamse regio, waar ook veel Eneco-collega’s dagelijks gebruik van maken, nog schoner. Tegelijkertijd helpt de RET ons om te investeren in nieuwe duurzame projecten, zoals windparken op land en zee. Daarmee draagt zij ook daadwerkelijk bij aan de groei van duurzame energie in Nederland.”