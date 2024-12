Het restaurant El Invernadero uit Madrid is door We’re Smart uitgeroepen tot het allerbeste plantaardige restaurant ter wereld. Het Nederlandse restaurant Flore in Amsterdam staat op plaats 5. Chef Emile van der Staak van het Nederlandse restaurant De Nieuwe Winkel heeft na twee opeenvolgende jaren op nummer één te hebben gestaan ​​de titel ‘Untouchable’ gekregen. Chef Begona Rodrigo wordt Lady Chef of the Year. En tien plantaardige restaurants krijgen een Discovery Award. Were Smart, de onbetwiste referentieorganisatie in de culinaire wereld van groente en fruit, maakte de winnaars bekend tijdens haar jaarlijkse awards voor de beste plantaardige restaurants. Dit jaar vond de prijsuitreiking plaats in Valencia, de Europese Groene Hoofdstad voor 2024. Daar werd ook de nieuwe Groene Gids onthuld, met daarin meer dan 1.300 van de beste plantaardige restaurants ter wereld.

Het restaurant El Invernadero (Madrid, Spanje) van chef Rodrigo de la Calle is door We’re Smart uitgeroepen tot het beste plantaardige restaurant ter wereld. Frank Fol, oprichter We’re Smart: “Rodrigo de la Calle is een van de meest invloedrijke chefs in de plantaardige gastronomie. Hij transformeert alledaagse groenten in verfijnde gerechten met complexe smaken en texturen. Zijn keuken legt een sterke nadruk op duurzaamheid: hij werkt met seizoensgebonden producten en lokale leveranciers, en strijdt tegen voedselverspilling. Smaak en genot staan ​​centraal in zijn gerechten. Hij weet de natuurlijke zoetheid en andere smaken van groenten naar voren te brengen, en beheerst een breed scala aan kooktechnieken.”

Het Nederlandse restaurant Flore in Amsterdam met Bas van Kranen staat op plaats 5: “We zijn in de wolken! Flore is uitgeroepen tot 5e beste groente restaurant ter wereld en staat met trots als enige Nederlandse vertegenwoordiger in de top 10. Deze ongelooflijke erkenning van betekent zoveel, het bewijst dat onze focus op lokale, duurzame ingrediënten en groente-vooruit koken impact heeft. Bedankt voor het geloven in wat we doen.”

Chef Emile van der Staak van het Nederlandse restaurant De Nieuwe Winkel heeft na twee opeenvolgende jaren op nummer één te hebben gestaan ​​de titel ‘Untouchable’ gekregen. Daarmee voegt hij zich bij topchefs Xavier Pellicer (Healthy Kitchen, Spanje) en René Mathieu (La Distillerie, Luxemburg) als ambassadeurs van We’re Smart.

Foto’s: Flore