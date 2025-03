Bij Restaurant Vestdijk47 in Eindhoven draait duurzaamheid niet alleen om het verminderen van voedselverspilling in de keuken, maar ook in de bar. Met de introductie van een innovatieve cocktailkaart zetten zij een nieuwe standaard voor cocktails met minimale impact op het milieu. Deze benadering sluit naadloos aan bij de duurzame koers die het restaurant en hotel Pullman Eindhoven Cocagne hebben ingezet. Er zijn de afgelopen acht maanden indrukwekkende resultaten geboekt op het gebied van voedselverspilling. Door strategische aanpassingen, zoals het verbeteren van communicatie met eventorganisatoren, werd een vermindering van 16 procent gerealiseerd.

Bewuster opscheppen

De vermindering leidde tot de toekenning van een certificaat voor voedselverspillingsreductie door Orbisk. Orbisk is een voedselverspillingsmanagementsysteem dat met slimme technologie inzicht geeft in afvalstromen en helpt bij het verminderen van voedselverspilling in de horeca. Het bleef niet bij eerdergenoemde initiatieven. Zo worden dienbladen tegenwoordig weggelaten bij het ontbijt, waardoor gasten bewuster opscheppen en minder verspillen. Ook werd het aanbod van eetmomenten tijdens vergaderingen gevarieerder. Zelfs bij het personeelseten werd verspilling aangepakt door porties nauwkeuriger te berekenen.

Van keukenrestant naar cocktailingrediënt

De nieuwe cocktailkaart van Restaurant Vestdijk47 sluit naadloos aan op deze filosofie. Zo wordt in de cocktail Kitchen to Glass wodka van citrusschillen gebruikt met siroop van restvruchten en mousserende wijn, waarbij de citrusschillen en overrijp fruit een tweede leven krijgen. Forrest Floor wordt gemaakt met cognac en paddenstoelen, kruiden en lokale honing, waarbij paddenstoel- en kruidenstengels worden gebruikt die anders weggegooid zouden worden. Seasonal Preservation speelt weer in op het benutten van seizoensresten, met geconserveerd fruit en kruidenextracten om de houdbaarheid van ingrediënten te verlengen en de afhankelijkheid van geïmporteerde producten te verkleinen.

De horeca speelt een cruciale rol in de strijd tegen voedselverspilling, en Restaurant Vestdijk47 laat zien dat duurzaamheid en verfijnde gastronomie perfect samen kunnen gaan. Door bewuste keuzes te maken en restproducten slim te hergebruiken, benadrukken zij hun toewijding aan een circulaire benadering, terwijl gasten blijven genieten van een exclusief diner.

Over Restaurant Vestdijk47

Bij Restaurant Vestdijk47 in Eindhoven komen Frans-Aziatische gerechten uit de keuken. Chef Mike Vierhout is klassiek Frans geschoold, maar houdt ervan met Aziatische kruiden en andere smaakmakers te werken. Op de kaart een drie- of viergangen chefsmenu en een aantal verfijnde voor-, hoofd- en nagerechten. Het interieur is modern en trendy, met veel kunst aan de muur en de grote wijnklimaatkast als mooie eyecatcher. In Restaurant Vestdijk47 komen kwaliteit en Brabantse gezelligheid samen. Het restaurant is te bereiken via het viersterrenhotel Pullman Eindhoven Cocagne, een bekende naam in de stad met een uitstekende reputatie. Restaurant Vestdijk47 is dinsdag tot en met zaterdag geopend voor diner. Voor degenen die willen lunchen, op de overige dagen een hapje willen eten of drinken of een laagdrempeliger kaart zoeken, zijn Brasserie47 en Bar47 dagelijks geopend vanaf 12.00 uur.