Restaurant De Heerenkeet: het allereerste MSC- en ASC-gecertificeerde visrestaurant van Nederland

De certificering van het allereerste onafhankelijke visrestaurant van Nederland is deze maand afgerond. De Heerenkeet-eigenaren Richard en Marion Snijder: “Wij hebben de lockdown aangegrepen om in de volle breedte te verduurzamen. Een belangrijke stap; niet alleen het restaurant, ook de viswinkel is gecertificeerd.” Viswinkel De Heerenkeet is de twintigste MSC- en ASC-gecertificeerde visspecialist van Nederland.

Het certificeringsproces voor restaurant De Heerenkeet werd gedaan door DuraCert. Ondernemer Richard Snijder is trots dat het traject succesvol en probleemloos is afgerond: “Wij willen vooroplopen. Dat we hiermee het eerste gecertificeerde visrestaurant van Nederland konden worden was natuurlijk een extra stimulans om nú door te zetten. Onze vaste gasten willen ook steeds vaker kiezen voor duurzaam gevangen vis. Het is natuurlijk geweldig dat we dit kunnen bieden als we zo weer open mogen. We serveerden al gecertificeerde mosselen en ook de ASC-gecertificeerde Dutch Yellowtail die hier vlak om de hoek wordt gekweekt, dus deze volledige certificering is een logische volgende stap.”

Het ondernemersechtpaar ontwikkelde de afgelopen maanden de ‘Hello Fish Box®’ en de ‘Vitamine Zéé Box®’, waardoor zij tijdens de lockdown vol konden inzetten op takeaway. Een service waar niet alleen vaste gasten maar ook toeristen en de vaste gasten van vakantiehuisjes uit de buurt graag gebruik van maken.

Voor het visrestaurant, de viswinkel én de visboxen wordt bijna alleen gebruik gemaakt van verse vis – ze hoefden dan ook niet lang na te denken over de naam van hun website: www.versopjebord.nl. Deze komt rechtstreeks van de afslag of wordt voor de deur uit de Oosterschelde gevist: denk aan zeebaars en kreeft. Snijder: “Hopelijk volgen er snel meer MSC- en ASC-gecertificeerde visrestaurants. Daarmee kunnen we dan goed samenwerken, bijvoorbeeld door gezamenlijk in te kopen.”

Duurzame vangst van de maand



Op het menu komt straks ook de ‘duurzame vangst van de maand’. De MSC en ASC zullen de ondernemers voorzien van achtergrondinformatie over de duurzaamheidsaspecten van die specifieke vissoort, zodat de ondernemer zijn gasten goed kan informeren.

Van bron tot bord traceerbaar



In bijna honderd landen zijn steeds meer producten met het MSC- of ASC-keurmerk verkrijgbaar. Deze zijn afkomstig van meer dan 350 MSC-gecertificeerde visserijen en 1400 ASC-gecertificeerde kwekerijen. De MSC- en ASC-keurmerken borgen de traceerbaarheid van de vis, schaal- en schelpdieren, van de bron tot op het bord. Die ketentransparantie is niet alleen van belang voor restaurants maar ook voor de consument. De bekende MSC- en ASC-keurmerken betekenen voor de consument dat zij erop kan vertrouwen dat de vis ook echt van een duurzame visserij of verantwoorde kwekerij komt.