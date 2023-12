Renewi neemt zijn elfde batterij-elektrische vrachtwagen in gebruik. Tegen 2030 de directe en indirecte uitstoot van CO 2 met minimaal 50% verminderen, is de ambitie. Net daarom moet de vloot in 2030 maar liefst 80 procent emissieloos zijn.

Momenteel rijden er in Nederland ongeveer 900 uitstootvrije vrachtwagens rond, waarvan 828 batterij-elektrische wagens. Dit is slechts circa 0,6% van het totale wagenpark, blijkt uit cijfers van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In 2050 moet heel Nederland emissieloos rijden. Renewi ’s doelstelling om haar eigen CO 2 -uitstoot te verminderen sluit hierop aan. Om toonaangevend te zijn op het gebied van duurzame afvalinzameling is elektrificatie van de vrachtwagenvloot heel belangrijk.

Verduurzamen vrachtwagenvloot

Om de afvalstromen in te zamelen en zoveel mogelijk om te zetten in secundaire grondstoffen, beheert Renewi een groot wagenpark. In Nederland rijden er momenteel ruim 1.250 vrachtwagens van Renewi. Hierdoor heeft het bedrijf één van de grootste vrachtwagenvloten van Nederland. Ongeveer 15% van de totale CO 2 -voetafdruk binnen Renewi is hiervan afkomstig. Om dit verder te verminderen kijkt Renewi naar het optimaliseren van routes maar ook naar het verduurzamen van het wagenpark.

“Elk jaar recyclen we miljoenen tonnen materialen en geven we ze een nieuw leven. Hiermee vermijden wij CO 2 -uitstoot”, zegt Jan-Pedro Vis, Renewi’s Director Product Management & Innovation Nederland. “Echter, onze eigen activiteiten stoten CO 2 uit. We zoeken daarom voortdurend naar oplossingen en innovaties om onze voetafdruk te verkleinen. Het verduurzamen van ons wagenpark is hier uiteraard een belangrijk onderdeel van. Daarenboven vermindert elektrisch rijden ook nog fijnstof, geluidsoverlast en de stikstofdepositie”, aldus Vis.

Geen standaard sleuteloverdracht

Op de Renewi-locatie in Son is vandaag een 100% elektrische Renault vrachtwagen afgeleverd. Dit is geen standaard sleuteloverdracht. De chauffeur zal een uitgebreide training krijgen. “Elektrisch rijden is meestal even wennen voor de chauffeur”, zegt Harm Deckers, International Fleet Sales Manager bij Renault Trucks. “Een goede instructie en uitleg over bijvoorbeeld het effect van de belading op de actieradius zorgt voor een efficiënter gebruik van de wagen. Ook wordt er uitgelegd hoe je berekent of je moet bijladen tijdens de werkdag en welke veiligheidsfeatures er in de wagen zitten”, legt Deckers uit. De bakwagen die in Son is afgeleverd, is speciaal ontworpen om ingezet te worden in steden. Daarom is deze vrachtwagen standaard uitgerust met sensoren en camera’s om de veiligheid van chauffeur én kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers en fietsers te vergroten.

“We helpen Renewi graag bij het verduurzamen van de vrachtwagenvloot, niet alleen met het leveren van een 100% elektrisch voertuig maar ook helpen we met alle complexe vraagstukken die bij de overstap naar elektrisch rijden aan bod komen”, zegt Deckers.

Voldoende stroomnet

Voor grotere aantallen elektrische vrachtwagens op één locatie, zijn er laadpleinen nodig. Daarvoor moet er voldoende capaciteit op het stroomnet beschikbaar zijn. Op een aantal Renewi-locaties is er voldoende capaciteit op het stroomnet beschikbaar doordat er grote aansluitingen zijn voor de sorteer- en productielijnen die in de nacht niet draaien. Er zijn echter ook locaties waar Renewi te weinig restcapaciteit heeft op het stroomnet. Het bedrijf onderzoekt daarom ook samenwerkingen met externe partijen rond deze locaties. “Het is van belang dat we nu veel ervaring op doen en in de praktijk de configuratie ondervinden”, zegt Vis. ”Gewicht, actieradius en laadinfrastructuur zijn hierbij belangrijk. De opgedane ervaringen en kennis zullen veel inzage geven.”

Zero-emissiezones

Als eerste zet Renewi de elektrische wagens vooral in de stedelijke gebieden in. Vanaf 1 januari 2025 voeren namelijk ruim 25 grote gemeenten zero-emissiezones in. Daarnaast draagt fijnmazige inzameling met partners en gezamenlijk inzameling, middels het initiatief Green Collective ook bij aan een efficiëntere inzameling waardoor er minder kilometers gereden wordt.

“Het elektrificeren van onze vloot is een groot onderdeel van onze ambitie om per 2030 onze CO 2 -uitstoot te halveren en ons streven naar net-zero op de langere termijn”, zegt Vis.

Foto: links Harm Deckers (Renault) en rechts Jan Pedro Vis (Renewi)