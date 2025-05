Waste-to-product bedrijf Renewi en circulaire innovator PeelPioneers verlengen hun samenwerking met 3 jaren. Met de contractverlenging zetten Renewi en PeelPioneers samen in op verdere schaalvergroting en impact. De komende jaren willen de partijen het volume aan ingezamelde en verwerkte sinaasappelschillen vergroten, en daarmee nog meer voedselverspilling voorkomen.

Groeien in impact en circulariteit

Sinds de start in 2018 is al meer dan 60 miljoen kilo aan sinaasappelschillen ingezameld en succesvol geüpcycled tot nieuwe, hoogwaardige ingrediënten. Daarmee wordt niet alleen waarde gecreëerd, maar draagt het ook actief bij aan CO₂-reductie, doordat de schillen niet worden verbrand. In de afgelopen drie jaar alleen al verwerkte PeelPioneers meer dan 35.000 ton schillen, wat resulteerde in een CO₂-besparing van 26.000 ton. Dat staat gelijk aan de uitstoot van 10.300 retourvluchten naar New York of de jaarlijkse CO₂-opname van circa 10.300 hectare volgroeid bos.

“Veel bedrijven praten over circulariteit, maar bij PeelPioneers zien we het in actie,” zegt Jan-Pedro Vis, director circular materials Renewi. “Zij bewijzen dat afval waarde heeft. Dat is precies het soort innovatie waarin wij geloven.”

“Zonder partners als Renewi kunnen wij onze missie niet waarmaken,” zegt Bas van Wieringen, CEO en Co-Founder van PeelPioneers. “Zij zorgen ervoor dat we een consistente stroom aan sinaasappelschillen kunnen verwerken. Samen geven we concreet invulling aan de circulaire economie en maken we het verSCHIL.”

Van afvalstroom naar zichtbaar eindproduct

Voor elk glas versgeperst sinaasappelsap dat wordt gedronken, belandt hetzelfde gewicht aan schillen in de prullenbak. Dit komt in Nederland neer op zo’n 20 miljoen kilo schillen per jaar, afkomstig van horecagelegenheden en supermarkten. PeelPioneers is wereldwijd de eerste partij die deze reststroom volledig verwerkt tot nieuwe ingrediënten. En deze ingrediënten zijn zichtbaar terug te vinden in de markt – denk hierbij aan: