CEAMSA, een belangrijke wereldwijde speler in textureringsoplossingen, heeft de citrusvezellijn en bijbehorende intellectuele eigendom van het Nederlandse PeelPioneers overgenomen. Deze overname versterkt de strategie van CEAMSA om een ​​uitgebreid en gedifferentieerd portfolio aan vezeloplossingen aan te bieden. Voor PeelPioneers betekent dit dat de vezelactiviteiten worden voortgezet onder de vleugels van een wereldwijd familiebedrijf en marktleider.

Versterking van CEAMSA’s leiderschap in citrusvezels

Met deze transactie versterkt CEAMSA haar commitment aan citrusvezels als natuurlijk ingrediënt met unieke functionele eigenschappen, en versterkt zij haar positie als een van de belangrijkste internationale spelers in vezels en textureringsingrediënten.

De integratie van de technologie en knowhow van PeelPioneers versterkt de waardepropositie van CEAMSA en vergroot haar vermogen om innovatieve, duurzame en hoogwaardige oplossingen aan klanten te leveren. CEAMSA is een wereldwijd erkende fabrikant van textureringsingrediënten met een sterke industriële en technologische reputatie. Het bedrijf genereert een jaaromzet van bijna € 200 miljoen en heeft wereldwijd meer dan 450 medewerkers in dienst. Dankzij de industriële schaal, diepgaande technische expertise en sterke focus op kwaliteit wordt CEAMSA wereldwijd erkend als een toonaangevende speler in de ontwikkeling en productie van functionele ingrediënten.

PeelPioneers was een Nederlands circulair bedrijf, opgericht in 2017, met als missie de circulaire economie te bevorderen door citrusschillen om te zetten in voedingsingrediënten.

“Deze overname markeert een belangrijke stap in de groei van CEAMSA en versterkt onze positie als wereldwijde referentie in texturerende ingrediënten. Het sluit volledig aan bij onze strategie om innovatieve en duurzame ingrediëntenoplossingen te blijven ontwikkelen die toegevoegde waarde creëren voor onze klanten.”- Iñigo Alzueta · President van CEAMSA

“De overname van ons Finix citrusvezelassortiment door CEAMSA getuigt van groot vertrouwen in onze technologie, onze citrusvezeloplossingen en de continuïteit van ons klantenbestand. Met de veelbelovende technologie van PeelPioneers die binnen CEAMSA verder wordt ontwikkeld, zetten we onze missie voort.” – Bas van Wieringen · Medeoprichter van PeelPioneers

Met deze overname breidt CEAMSA haar CEAMFIBRE® citrusvezelassortiment uit en versterkt het de veelzijdigheid van haar portfolio, waardoor het beter in staat is om te voldoen aan de groeiende vraag naar natuurlijke en duurzame ingrediënten.