De Krajicek Playground Kop van Noord in Rotterdam is vandaag(4 oktober) – aan het einde van Climate Week – door Leendert Vermeulen (afdelingshoofd Sport, Natuur & Recreatie, gemeente Rotterdam) en Gerlinde van Raalte (directeur Krajicek Foundation) heropend met een sportvloer van gerecyclede tennisballen. De vernieuwde sportvloer is een primeur in Nederland en mede mogelijk gemaakt door een donatie van ruim 90.000 tennisballen. Deze zijn onder andere tijdens het ABN AMRO Open ingezameld, maar ook via ruim tweehonderd inzamelbakken bij tennis- en padelverenigingen in heel Nederland. Al deze gebruikte tennisballen zijn door Renewaball ingezameld en gerecycled en krijgen nu een tweede leven als Krajicek Playground.

Elk jaar worden in Nederland ruim vijf en een half miljoen oude tennisballen weggegooid. Er wordt meer dan 95 procent van deze tennisballen weggegooid en verbrand. Dat is zonde, want het rubber uit de tennisballen is prima herbruikbaar. Samen met de Krajicek Foundation ontstond het idee om deze tennisballen een tweede leven te geven als sportvloer op een Krajicek Playground. ABN AMRO heeft bezoekers van het ABN AMRO Open – dat jaarlijks in februari in Rotterdam Ahoy wordt gehouden – daarom opgeroepen hun gebruikte tennisballen in te leveren in speciale inzamelbakken in Ahoy. Ook de gebruikte toernooiballen zijn ingezameld en daarnaast zijn ruim tweehonderd inzamelbakken bij tennis- en padelverenigingen in heel Nederland geplaatst. Dit inzamelingssysteem is op initiatief van ABN ARMO en in samenwerking met Renewaball mogelijk gemaakt. Renewaball zorgde voor de recycling en verwerking van deze oude tennisballen. De gemeente Rotterdam en Krajicek Foundation hebben de nieuwe sportvloer bekostigd onder andere door een bijdrage vanuit de Facilicom Foundation en Job Dura Foundation.

Versnellen van een duurzame en inclusieve samenleving

ABN AMRO zet zich in voor een duurzame en inclusieve samenleving en stimuleert daarom dit soort bijzondere initiatieven. “Dit project sluit goed aan op de duurzame strategie van ABN AMRO”, vertelt Sander Bestevaar, hoofd Sponsoring en Events van ABN AMRO. “Als bank willen we de weg naar een meer duurzame en inclusieve samenleving versnellen. Dit initiatief sluit daar goed op aan en als hoofdsponsor van het ABN AMRO Open geven we tennisballen graag een tweede leven.”

Oprichter van de Krajicek Foundation en toernooidirecteur Richard Krajicek vult aan: “Volgend jaar is alweer de vijftigste editie van het ABN AMRO Open. Hoe mooi is het dat die gebruikte tennisballen nu een tweede leven krijgen als sportvloer op Krajicek Playground Kop van Noord? Het zorgt ervoor dat we een mooie en veilige plek hebben waar kinderen iedere week gratis en onbezorgd kunnen komen sporten en spelen.”

Hélène Hoogeboom, Managing Director en medeoprichtster van Renewaball besluit: “We zijn er ontzettend trots op dat de door ons ingezamelde en gesorteerde oude tennis- en padelballen, die we niet gebruiken voor Renewaballs, mede dankzij de ondersteuning van ABN AMRO deze nieuwe en duurzame bestemming hebben gekregen. Zo doen we niet alleen iets goeds voor het milieu, maar óók voor kinderen voor wie de mogelijkheden om buiten te spelen en te sporten beperkt zijn”.