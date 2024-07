Renault Trucks geeft vervolg aan zijn onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden met het prototype Oxygen. Terwijl een eerste testfase in Lyon en Parijs nog loopt, gaat de fabrikant een nieuwe test uitvoeren met een tweede versie van deze elektrische truck voor stadslogistiek. In oktober 2024 zal in Amsterdam een versie met koelunit worden getest, die is ontworpen met steun van Renault Trucks Nederland en in samenwerking met supermarktketen Jumbo en SVZ.

Als referentiestad voor duurzame mobiliteit is Amsterdam de ideale locatie voor het Oxygen-project. Na Parijs en Lyon start Renault Trucks een nieuwe testfase voor zijn elektrische stadsvoertuig in de Nederlandse hoofdstad. Voor deze nieuwe fase, die begint in oktober 2024, werkt Renault Trucks samen met Jumbo en SVZ.

Jumbo is de op één na grootste supermarktketen van Nederland. Met meer dan 700 winkels in Nederland en België staat het bedrijf letterlijk midden in de samenleving. Als familiebedrijf voelt Jumbo zich verantwoordelijk voor de wereld om zich heen en wil waarde toevoegen voor de huidige en toekomstige generaties. Voor de aanvoer van verse producten naar de winkels in Nederland is transportpartner SVZ verantwoordelijk.

Omdat de truckfabrikant en zijn partners hun milieu-impact zoveel mogelijk willen beperken, hebben ze hun krachten gebundeld voor het opzetten van een passende stadslogistiek met een nieuwe 26-tons experimentele elektrische stadstruck die in de Nederlandse zero-emissiezones mag rijden. Dit is belangrijk, want vanaf 1 januari 2025 mogen Nederlandse gemeenten zones aanwijzen waar alleen zero-emissie voertuigen mogen rijden om de CO2-uitstoot in stedelijke gebieden te verminderen. In tegenstelling tot de eerste test in Frankrijk met het logistiek bedrijf Geodis, zal deze truck tijdens de testfase van zes maanden geen droge maar gekoelde producten geruisloos, zonder vervuilende uitstoot en in alle veiligheid vanaf het distributiecentrum naar de Jumbo supermarkten in hartje Amsterdam brengen.

“Het succesvolle partnerschap met Jumbo en SVZ tijdens dit innovatieve project toont aan hoe belangrijk een goede samenwerking is bij het behalen van duurzaamheidsdoelen”, zegt Jerome Berthelet, managing director bij Renault Trucks Nederland. “We streven allemaal naar emissievrije oplossingen voor stedelijke gebieden en het proefproject in Amsterdam, een stad die voorop loopt op het gebied van milieubeheer, voegt aanzienlijke waarde toe aan onze missie.”

Wilko Maas, Vlootmanager bij Jumbo Supermarkten vervolgt: “Iedere dag rijden vele vrachtwagens en bezorgauto’s van Jumbo door het hele land om winkels te bevoorraden en boodschappen thuis te bezorgen. Jumbo streeft ernaar om uiterlijk in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dat geldt dus ook voor ons transport. Daarnaast worden steeds meer binnensteden een zero-emissiezone. Het is voor ons daarom extra belangrijk om nauw betrokken te zijn bij ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer. Door deze proef met de Renault Trucks Oxygen truck kunnen we veel ervaring opdoen om de winkeldistributie zo schoon én veilig mogelijk te kunnen verzorgen.”

Erwin Keizer, financieel manager bij SVZ en specialist in stedelijke transportoplossingen, is blij met deze stap. “Bij SVZ doen we er alles aan om onze klanten vooruit te helpen. Met de Oxygen truck slaan we de weg in naar een toekomst met emissievrij transport en creëren we een veiligere manier om goederen te bezorgen.”

Het prototype van de truck werd gebouwd in de fabriek van Renault Trucks in Blainville-sur-Orne – de eerste Europese fabriek waar sinds 2020 elektrische trucks in serie worden geproduceerd.

Een voertuig aangepast aan de beperkingen van stadsdistributie

De Oxygen is ontwikkeld door Renault Trucks en 17 partners. Dit moderne voertuig is speciaal ontworpen voor de stad en combineert veiligheid met comfort: