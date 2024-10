De Oxygen truck, een elektrische vrachtwagen die speciaal is ontworpen voor stadslogistiek, rijdt vanaf deze week in de straten van Amsterdam. Het zero-emissie voertuig is ontwikkeld door Renault Trucks in samenwerking met Jumbo Supermarkten en SVZ. Melanie van der Horst, wethouder van Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, Openbare Ruimte en Groen en Water van de gemeente Amsterdam heeft afgelopen woensdag het officiële startsein gegeven voor het in gebruik nemen van de Oxygen truck. Sindsdien rijdt het voertuig in de straten van Amsterdam, voor de levering aan Jumbo winkels.

De wethouder gaf het startsein op het terrein van de Westermarkt, bij Jumbo aan de Westerstraat. Voor de gemeente Amsterdam staat met name veiligheid en luchtkwaliteit hoog in het vaandel. “Het verbeteren van de luchtkwaliteit is van levensbelang. Amsterdammers leven nu elf maanden korter door vervuilde lucht. En jaarlijks zorgt de slechte lucht ervoor dat enkele honderden kinderen in Amsterdam astma krijgen. De uitstootvrije zones in de stad zijn daarom erg belangrijk en ik ben blij met ondernemers die alvast een extra stap zetten en laten zien wat er mogelijk is. Dat er bij de Oxygen truck ook extra aandacht is voor de verkeersveiligheid is heel belangrijk in onze steeds drukkere stad”, zegt Melanie van der Horst.

Veiligheid voor medeweggebruikers

Voor optimale veiligheid heeft de Oxygen een cabine met lage instap en een grote voorruit waardoor de chauffeur een uitstekend zicht heeft ter hoogte van de overige weggebruikers. Traditionele spiegels zijn vervangen door camera spiegels en er zijn extra camera’s toegevoegd voor een 360° beeld. Hierdoor is het zicht naar achteren aanzienlijk verbeterd, evenals de detectie van voetgangers, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers in dode hoeken.

De passagierszijde is voorzien van een schuifdeur om de risico’s bij het openen van een traditionele deur te vermijden. De vierdelige achterdeuren van de Oxygen truck zorgen ervoor dat er minder ruimte nodig is voor het openen en sluiten van de truck.

Met elkaar transport verduurzamen

Collega’s Guillaume Fouré en Erik Lenssen van Renault Trucks hebben beiden een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het voertuig. “Het was passen en meten, meekijken met huidige chauffeurs, data analyseren en vooral veel overleggen met Jumbo en SVZ en het Renault Trucks productieteam. In samenwerking met partners in de truck sector hebben we een compact, veilig én schoon voertuig ontworpen waar we veel van gaan leren. Essentieel als we met elkaar transport willen verduurzamen”, aldus Erik.

Wilko Maas, vlootmanager bij Jumbo Supermarkten voegt daaraantoe: “We hebben er samen met Renault Trucks en SVZ lang naar toe gewerkt en zijn blij dat de Oxygen truck er is. Met de Oxygen truck kunnen we duurzamere en veilige bevoorrading van winkels in Amsterdam mogelijk maken. Dit is een belangrijke stap richting ons doel om in 2030 CO2 aanzienlijk te reduceren. Zero-emissie, zuinig energieverbruik en veiligheid staan centraal in dit innovatieve project. We kijken ernaar uit om met deze truck de toekomst van distributie vorm te geven en ook nog eens gemak en veiligheid biedt aan de chauffeur en de omgeving.”

Chauffeur Patrick Alles van SVZ mocht vorige week al een testrit maken met de Oxygen truck. “Het voertuig is naast stil en veilig ook goed wendbaar en dit is belangrijk in de soms smalle straten van Amsterdam. Ik kijk ernaar uit om er de komende maanden mee te rijden.”

Pilotfase van zes maanden

Het Oxygen-project zal gedurende een pilotperiode van zes maanden worden geëvalueerd. In deze periode worden alle verzamelde data en ervaringen geanalyseerd om te bepalen of en hoe de truck verder geoptimaliseerd kan worden. Renault Trucks en haar partners kijken ernaar uit om inzichten te verkrijgen die bijdragen aan de toekomstige ontwikkeling en verdere verduurzaming van het stadsvervoer.

De Oxygen truck is een belangrijke stap in de richting van duurzame stadslogistiek. Renault Trucks, Jumbo Supermarkten en SVZ hopen met de Oxygen truck bij te dragen aan een schonere en veiligere stad.