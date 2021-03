ReLace introduceert luxe, duurzame schoenveters, gemaakt in Nederland

ReLace is het nieuwe, duurzame Nederlandse vetermerk. ReLace wil van de veter een persoonlijk en stijlvol modeaccessoire maken in plaats van het saaie gebruiksvoorwerp dat het nu is. ReLace produceert de veters in Nederland en gebruikt gerecyclede petflessen. Het assortiment bestaat uit sneaker- en sportveters en is te verkrijgen via www.relace.nl.

Michael Colthoff, oprichter van ReLace: “Voor schoenfabrikanten over de hele wereld geldt dat de veter letterlijk en figuurlijk als het sluitstuk van de schoen wordt beschouwd. Er wordt dus op beknibbeld, wat resulteert in veters die worden geproduceerd in lagelonenlanden, van middelmatige tot slechte kwaliteit zijn en van niet gerecyclede materialen worden gemaakt. Wat ergens heel opmerkelijk is, want de trend om alle andere onderdelen van de schoen zo mooi mogelijk en vaak ook duurzaam te maken, is al een tijdje in opmars.”

Niels de Regt, medeoprichter van ReLace, vult aan: “Klopt, en daar ligt dus een kans die wij met beide handen aangrijpen. Met ReLace bieden wij op dit moment sneaker- en sportveters aan van hoge kwaliteit en met luxe uitstraling, die in Nederland worden geproduceerd én zijn gemaakt van gerecyclede petflesjes (100%). Wij maken dus van dit lelijke eendje een mooie, duurzame Hollandse zwaan!”

De inspiratie voor het oprichten van ReLace komt onder andere door producten als sokken, riemen en armbandjes, die dezelfde transitie hebben doorgemaakt. Merken kiezen daarbij bewust vaak voor een (online) customer journey verpakt in een luchtig jasje. Het blijven in de kern vooral leuke modeaccessoires. De veter kan met de lancering van ReLace nu aan dit rijtje worden toegevoegd.

Duurzaamheid is een van de merkwaarden van ReLace en het bedrijf kan zich dus ook volledig vinden in een beroemde quote* van Pharrell Williams: “Fashion can be a universal player in protecting the planet”. Door te kiezen voor een duurzame veter, die er ook nog eens goed uitziet én in Nederland wordt geproduceerd, dragen ReLace én al haar klanten een stukje bij aan dit doel.

Prijzen en verkrijgbaarheid

De veters worden verkocht via www.relace.nl en kosten € 8,99 per paar. Koop je 3 paar tegelijk, dan zijn er geen verzendkosten.

Het assortiment bestaat uit 11 verschillende designs en zal met de tijd worden uitgebreid. Ook worden er op korte termijn dress veters geïntroduceerd voor de (zakelijke) veterschoenen.

Naast de verkoop via de webshop streeft ReLace ernaar om haar producten ook zo snel mogelijk beschikbaar te hebben in fysieke winkels die passen bij de kernwaarden van het bedrijf.