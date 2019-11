Reisorganisatie Corendon stopt met het aanbieden van dolfijnenshows en andere excursies met dierenleed

Corendon introduceert een nieuw dierenwelzijnsbeleid voor haar excursies. De reisorganisatie stopt met het aanbieden van excursies en attracties waar dierenleed in voorkomt. Daarmee zet Corendon, als een van de grotere reorganisaties in Nederland, een belangrijke eerste stap op gebied van dierenwelzijn in het toerisme. Het dierenwelzijnsbeleid is opgesteld in samenwerking met World Animal Protection (WAP), een organisatie die zich inzet voor bescherming van dieren wereldwijd.

In veel toeristische attracties en excursies op vakantiebestemmingen worden dieren gebruikt ter vermaak van toeristen. Toeristen zijn zich vaak niet bewust van het dierenleed dat schuil gaat achter deze excursies. Dat rijden op olifanten niet meer kan, is bij veel mensen inmiddels bekend. Maar als je wilde dieren kan aaien, voeren of een foto met ze kan nemen, dan kan dat alleen als ze zijn getraind, afgericht of gedrogeerd. Dit proces gaat vaak gepaard met geweld en het vastbinden van de dieren. Dagelijks lijden er in totaal zo’n 550.000 wilde dieren voor het vermaak van toeristen.

Nieuw dierenwelzijnsbeleid

Wilde dieren horen in het wild. Corendon stopt daarom met het aanbieden van excursies waar er direct contact is met wilde dieren, zij opgesloten zitten in te kleine hokken of waarbij de dieren gebruikt worden voor entertainment van toeristen. Een voorbeeld hiervan zijn dolfinaria, waar dolfijnen en andere zeezoogdieren shows geven en kunstjes moeten doen. Dolfijnen zijn intelligente dieren die in het wild grote afstanden afleggen. Een klein bassin is een onnatuurlijke leefomgeving, wat zorgt voor stress en abnormaal gedrag. Hetzelfde geldt voor dierentuinen waarin wilde dieren vaak in onnatuurlijk kleine verblijven leven. Ook shows met wilde dieren, dierengevechten en excursies waarbij dieren worden gefokt of opgejaagd, zijn niet diervriendelijk. Deze worden ook uit het aanbod geschrapt.

Atilay Uslu, oprichter van Corendon: “Excursies zijn belangrijk voor de toerismesector en vakantiegangers; qua beleving en qua inkomstenbron. Het nieuwe dierenwelzijnsbeleid van Corendon heeft daardoor op een groot aantal bestemmingen grote impact. Wij nemen daarom een jaar de tijd om deze excursies uit te faserenen en ondersteunen de bestemmingen bij het opstellen van een alternatief excursieaanbod. Naast het feit dat we ons steentje willen bijdragen aan minder dierenleed op vakantiebestemmingen hopen wij een signaal af te geven aan onze klanten en de buitenwereld.”

Wilde en gedomesticeerde dieren

In het dierenwelzijnsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen wilde dieren en gedomesticeerde dieren. Gedomesticeerde dieren zijn paarden, (muil)ezels en kamelen en worden vaak gebruikt als vervoersmiddel voor mensen en goederen. Excursies met deze dieren worden nog wel aangeboden, mits het belang en welzijn van het dier voorop staat en de dieren goed worden verzorgd. Ook kunnen Corendon reizigers nog steeds genieten van wilde dieren in hun natuurlijke leefomgeving. Bijvoorbeeld door op safari te gaan, dolfijnen en walvissen te spotten in het wild (zonder ze te lokken of op te jagen) of door een educatieve eco-tour te doen.

Alternatief excursieaanbod in samenwerking met World Animal Protection

Excursies zijn een belangrijke inkomstenbron voor de toerismesector. Corendon biedt haar excursies aan via haar lokale agenten en daar gaat dit nieuwe beleid grote impact op hebben. De touroperator neemt daarom een jaar de tijd om samen met de lokale agenten de schadelijke excursies uit te faserenen en ondersteunt bij het opstellen van een alternatief excursieaanbod. Het dierenwelzijnsbeleid is opgesteld in samenwerking met World Animal Protection, een internationale dierenbeschermingsorganisatie die zich inzet voor de wereldwijde bescherming van dieren. Door samen te werken met WAP, onze lokale agenten, onze klanten en zelf verantwoorde keuzes te maken met respect en begrip voor mensen, dieren en natuur, hoopt Corendon een voorbeeld te geven in het belang van verantwoord reizen. Zo probeert Corendon te waarborgen dat volgende generaties óók van al die prachtige plekken op aarde kunnen genieten.