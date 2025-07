Reisorganisatie Better Places meet al jaren de positieve en negatieve impact van haar reizen. Tot voor kort gebeurde dat grotendeels handmatig. “Dat was tijdrovend en foutgevoelig,” zegt oprichter Saskia Griep. Dankzij een subsidie vanuit het Europese programma Green at Heart kan dat nu beter. Met behulp van artificiële intelligentie (AI) kan Better Places nu sneller en betrouwbaarder data verzamelen en analyseren. Een slimme stap vooruit in het verduurzamen van reizen.

De wereld een beetje mooier maken met reizen

Oprichter Saskia Griep begon Better Places ruim elf jaar geleden met een duidelijk doel: de wereld een beetje mooier maken met reizen. “Wij geloven dat een reis pas echt geslaagd is als je er zelf van geniet en de mensen en natuur op de bestemming er ook beter van worden. Maar dat kan alleen als we weten wat de impact van onze reizen is. Daarom zijn we in 2021 begonnen met het meten daarvan.”

Bij het meten van de impact kijkt de reisorganisatie onder andere naar:

het aantal overnachtingen in kleinschalige of duurzame accommodaties

het gebruik van lokale gidsen en chauffeurs

de bestedingen aan natuurbehoud en cultureel erfgoed

de gemiddelde duur van een reis

“Zo krijgen we inzicht in waar we goed scoren en waar het beter kan.”

Minder handwerk, meer grip op impact

Tot voor kort verzamelde en verwerkte het team van Better Places deze gegevens handmatig. “Dat werkte prima, maar was erg arbeidsintensief,” legt Saskia uit. Dankzij steun van de Europese Unie kan het bedrijf nu overstappen op een geautomatiseerde aanpak. “Door AI slim in te zetten, besparen we niet alleen tijd, maar maken we onze impactmeting ook betrouwbaarder en consistenter.”

De subsidie die Better Places ontving via het Green at Heart-programma bedroeg € 8.000. Daarmee werd een gespecialiseerd bureau ingehuurd dat de AI-tool voor Better Places heeft gebouwd. De reisorganisatie legde zelf ook € 5.260,- bij en investeerde extra tijd vanuit het eigen team.

Betere data, slimmere keuzes

Er is nog een voordeel van het impact meten met AI: “Dankzij deze nieuwe werkwijze verzamelen we de resultaten veel sneller, waardoor we meteen kunnen zien waar onze reizen bijdragen aan lokale werkgelegenheid, natuur en cultuur. Maar ook waar kansen liggen. Met die kennis kunnen we samen met onze lokale partners meteen aan de slag met het verder verbeteren van onze impact.” Saskia gaat nog een stap verder: “Doordat we nu al tijdens het samenstellen van een reis kunnen zien wat de impact is, kunnen we dat ook laten zien aan onze reizigers. In de toekomst willen we hen al bij het plannen van de reis betrekken, zodat we samen de positieve impact zo groot mogelijk kunnen maken.”

Foto: Kokosolie maken in Lombok