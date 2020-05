Regionaal Centrum voor Technologie (RCT) Gelderland biedt inzicht in kansen circulaire economie maakindustrie

Hoe draagt de maakindustrie bij aan een schonere wereld, waarbij we niet langer van fossiele brandstoffen gebruikmaken, producten maken die langer meegaan en afval gebruiken als grondstof? De vraag staat centraal in “Sluit de cirkel”, het jaarschrift 2019 van Regionaal Centrum voor Technologie (RCT) Gelderland. Dit jaarschrift is nu beschikbaar, zowel waterloos gedrukt in gifvrije bio-inkt op gerecycled FSC-gecertificeerd papier als online.

De focus van RCT Gelderland ligt onder meer op bedrijven ondersteunen bij slimmer en schoner werken. Slim en schoon lijken verschillende onderwerpen te zijn met eigen doelen en uitkomsten, maar in de praktijk valt dat wel mee. Als een bedrijf robotiseert, waardoor we in eigen land kunnen produceren leidt dit tot minder transport en een lagere CO 2 -uitstoot. Als de producent eigenaar blijft van het product (as-a-service) leidt dit er vaak toe dat bedrijven zorgen voor producten die modulair worden gemaakt en mede daardoor veel langer meegaan. Immers, door in modules te bouwen kun je veel gemakkelijker onderdelen die kapot gaan vervangen. Service en onderhoud worden daardoor veel belangrijker. Hierdoor ontstaat minder afval en wordt er dus schoner geproduceerd.

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk worden in dit jaarschrift beschreven, zoals een biologische bestrijding van de duizendknoop, insecten die voldoende eiwit voor ons voedsel leveren zonder veel ruimte in te nemen en hoe schelpkalk ervoor zorgt dat bij de reiniging van afvalwater minder energie nodig is.

Deze en nog veel andere praktijkvoorbeelden worden voorafgegaan door een interview met Frank Croes van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Hij legt uit wat de circulaire economie inhoudt en bekijkt dat vanuit verschillende invalshoeken.

Interessant in dit jaarschrift zijn ook de verhalen over bedrijven die RCT Gelderland al eerder ondersteunde. Benieuwd naar waar de innovaties hen gebracht hebben? Ook dat is in dit jaarschrift te lezen. “Ik hoop dat we kunnen laten zien, hoe ondernemers ieder op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan een leefbaarder wereld, en dat de verhalen een inspiratie zijn voor andere ondernemers om dit voorbeeld te volgen”, aldus voorzitter Theo Lammers.

RCT Gelderland



RCT Gelderland is actief in de hele provincie Gelderland, verdeeld over zeven regio’s. De innovatiemakelaars richten zich vooral op bedrijven in de maakindustrie en de IT, kunnen die ondersteunen bij het slimmer, schoner en socialer opereren. Ze werken altijd vanuit de vraag van bedrijven, brengen ondernemers in contact met elkaar en met kennisinstellingen, denken mee over financiering en organiseren regelmatig bijeenkomsten over onderwerpen die hoog op de agenda van het bedrijfsleven staan.

(foto cover Kees Rutten)