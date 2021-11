Red je Pakketje volledig fossielvrij dankzij investering van € 7,5 miljoen

Dankzij een investering van € 7,5 miljoen bezorgt Red je Pakketje vanaf 1 november volledig fossielvrij. De marktleider in ‘same day delivery’ zet daarmee een grote stap in zijn missie om eind 2022 volledig elektrisch en CO2-vrij te bezorgen. De financiering is mede mogelijk gemaakt door Beequip.

CEO Sam Rohn: “Sinds de oprichting van Red je Pakketje dromen wij van duurzame pakketbezorging. Wij zijn dus heel blij dat we deze mijlpaal vandaag halen en trots dat we laten zien dat het kan. Maar hier stoppen we niet. We blijven ondernemen vanuit de gedachte goed te willen doen voor mens en milieu.”

105 nieuwe bezorgbussen

Met de investering van € 7,5 miljoen koopt Red je Pakketje 105 elektrische voertuigen: 30 Maxus E3’s en 75 Maxus E9’s. Deze worden geleverd door Bluekens EV, pionier op het gebied van elektrische bezorgbussen. Later dit jaar volgen nog 150 extra voertuigen.

Nieuwe distributiecentra voor groter bereik

Voor het vergroten van het bereik met elektrische bussen, wil Red je Pakketje niet alleen wachten op innovaties in elektrische voertuigen. Daarom investeert de pakketbezorger dit jaar fors in zijn netwerk van distributiecentra. Zo groeit het aantal distributiecentra van vijf naar elf locaties, waarvan vier met een eigen laadplein. Daarnaast levert Schouten Olie op alle distributiecentra opslagtanks met fossielvrije brandstof (HVO100). Deze brandstof geeft tot 90% minder CO2-uitstoot dan gangbare diesel.

COO Tijs van Driel: “Red je Pakketje bezorgt zoveel mogelijk elektrisch. Vooral in dunner bevolkte gebieden van Nederland gebruiken we ook nog bezorgbussen die rijden op HVO100. Op het moment dat de actieradius van elektrische bussen overal toereikend is of wij door een fijnmaziger netwerk van distributiecentra de afstanden hebben beperkt, gaan wij volledig over op elektrisch rijden. Wij werken hard om deze volgende mijlpaal vóór eind 2022 te bereiken.”