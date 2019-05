Red Dot PR prijs voor bed dat circulariteit met comfort combineert

Radium Foam (onderdeel van de Vita Group) en Veldeman Bedding zijn verheugd aan te kondigen dat zij de ‘Best of the Best’ Interzum Award gewonnen hebben voor Velda Resleep met Vita Talalay Origins®. De prijs werd op 20 mei uitgereikt door Koelnmesse en Red Dot Awards. Interzum is ’s werelds meest toonaangevende vakbeurs voor meubelproductie en interieurontwerp.

Het Velda Resleep systeem is uniek omdat zowel het bed als de matras volledig herleid kunnen worden tot individuele onderdelen. Het kunnen demonteren maakt een gescheiden inzameling van alle monomaterialen mogelijk, hetgeen de mogelijkheid biedt op een verantwoorde manier te recyclen of elk onderdeel te kunnen hergebruiken. Dit voorkomt onnodige verspilling en vervuiling.

Alle circulaire materialen die in het ontwerp gebruikt zijn, werden geselecteerd omdat ze duurzaamheid en uitstekend slaapcomfort combineren. Door Vita Talalay Origins® te kiezen, het gezonde, verantwoorde comfortmateriaal in matrassen en kussens, wordt comfort verzekerd. Alle materialen in Velda Resleep worden verwerkt zonder lijm en nietjes te gebruiken. Een ander voordeel van het ontwerpen met als doel te demonteren, is dat het product kan worden opgeknapt of gerepareerd, waardoor de levensduur van het product verlengd wordt.

Ian Robb (CEO van de Vita Group): “We zijn zeer verheugd met deze prijs en danken de jury en Interzum voor het erkennen van deze innovatie. Voor Vita zijn de circulaire economie en duurzaamheid een steeds belangrijker onderwerp voor ontwikkeling. We erkennen belangrijke veranderingen in de wetgeving en willen samen met onze leveranciers en klanten werken om deze uitdagingen het hoofd te bieden. We weten dat we verantwoorde, veilige materialen nodig hebben, waarvoor onze innoverende teams oplossingen trachten te creëren. Nooit zullen wij compromissen sluiten op gebied van comfort, want comfort is wat onze klanten en consumenten van Vita gewend zijn. We moeten samenwerken, zoals dit project met Veldeman, waaruit blijkt dat gezamenlijke inspanningen de matrasindustrie weer verantwoordelijk kunnen maken.’

Valerie Veldeman voegt toe dat “consumenten een bed zullen kopen vanwege het grote comfort. Dat met een demonteerbaar bed te kunnen doen, is een groot pluspunt voor de consument, omdat het kan worden opgeknapt of gerepareerd, wat de levensduur van het bed zal verlengen. Met zijn circulair ontwerp als basis is het ook een groot pluspunt voor het milieu.”