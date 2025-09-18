Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland (RAVN) is tevreden met het nieuwe recyclingresultaat voor aluminium verpakkingen, zoals bekendgemaakt door Verpact, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van alle verpakkingen in Nederland. Met een forse toename van het recyclingpercentage, van 69 procent in 2023 naar 84 procent in 2024, komt de recycling van aluminiumverpakkingen steeds dichter bij een volledig gesloten kringloop. Ondanks de positieve stijging ziet RAVN nog genoeg ruimte voor verbetering, vooral voor de kwaliteit van het recyclaat en het behalen van de inzamelingsdoelstelling voor de blikjes via statiegeld.

Volgens RAVN-directeur Maarten Labberton gaan er nog te veel aluminium verpakkingen naar verbranding, waardoor er vooral bij de kleine en dunne folie-verpakkingen materiaal- en kwaliteitsverlies optreedt. “Het bovenste laagje wordt aangetast door oxidatie waardoor niet al het aluminium teruggewonnen kan worden uit de bodemassen van de verbrandingsovens,” legt Labberton uit. Door aluminium spuitbussen, schaaltjes en folie in te zamelen via PMD in combinatie met bronscheiding blijven de verpakkingen intact en kunnen ze volledig worden gerecycled. Ook nascheiding van restafval levert goede resultaten op. Labberton: “Bijna al het aluminium kan worden teruggewonnen, waarbij vaak nabehandeling met pyrolyse nodig is om de resterende kunststof- en papiervervuiling te verwijderen. Het resultaat is een schone aluminiumfractie die direct de smeltoven in kan voor recycling in nieuwe aluminium producten. Daarmee besparen we veel energie en grondstoffen”. RAVN pleit daarom voor een landelijke, eenduidige aanpak zodat consumenten precies weten wat wel en niet mag worden ingezameld.

Uitbreiding PMD-afval

RAVN is blij met de verduidelijking die binnenkort wordt doorgevoerd voor koffiecapsules: vanaf januari 2026 mogen deze ook bij het PMD-afval worden weggegooid. Dankzij zogenoemde ‘eddy current separators’ (magneten die aluminium aantrekken) kunnen aluminium blikjes uit de PMD-stroom worden gehaald en volledig worden gerecycled. Volgens Maarten Labberton is dit een belangrijke stap, maar kan er nog meer winst worden geboekt. Daarom roept hij Verpact en gemeenten op om de PMD-stroom verder uit te breiden met andere kleine fracties, zoals theelichtjes en huishoudfolie.

Meer inleverpunten voor statiegeldblikjes

Uit de nieuwe recyclingresultaten blijkt dat het wettelijke vereiste inzamelingspercentage van 90 procent voor blikjes nog niet is behaald. RAVN dringt daarom aan op forse uitbreiding van het aantal inzamelpunten met inleverapparaten. De organisatie benadrukt dat er diverse op maat gemaakte ‘reverse vending machines’ (RVM’s) op de markt zijn, die geschikt zijn voor kleinere ‘on-the-go’ inzamelpunten zoals op stations, benzinestations en bioscopen en grotere ‘bulk’ apparaten waarbij de consument in een keer een hele lading blikjes en flesjes kwijt kan.

Naar een wettelijke inzamelplicht?

Met het oog op de aanstaande verkiezingen doet Labberton een oproep aan de volgende regering: “Repareer de huidige wetgeving en zorg voor een wettelijke inzamelplicht bij alle verkooppunten in Nederland.”