Een recordaantal nationale energie-infrastructuurprojecten ging dit jaar van start. Deze projecten zijn onmisbaar om te voldoen aan de verwachte groeiende vraag naar energie én om over te stappen op meer duurzame energie van eigen bodem, zodat Nederland minder afhankelijk wordt van het buitenland. Vandaag verschijnt het overzicht van alle grote energie-infrastructuurprojecten die nu in Nederland in uitvoering zijn.

Nederland stapt over op meer duurzame energie. Daarmee worden we minder afhankelijk van fossiele energie uit het buitenland en zorgen we dat – nu en in de toekomst – bedrijven en woningen van voldoende energie worden voorzien. Om dit te realiseren wordt de komende jaren veel nieuwe energie-infrastructuur bijgebouwd, van uitbreidingen van het elektriciteitsnet tot buisleidingen voor onder meer waterstof. De Rijksoverheid zorgt daarbij voor een snelle en zorgvuldige voorbereiding van projecten zodat netbeheerders zo snel mogelijk kunnen beginnen met bouwen.

Het realiseren van grootschalige energieprojecten is complex, onder andere vanwege de schaarse ruimte voor grote energieprojecten, beperkte stikstofruimte en schaarste aan personeel en materialen. De Rijksoverheid werkt samen met de netbeheerders en medeoverheden om het tempo erin te houden. Het kabinet heeft in 2025 een versnellingspakket geïntroduceerd om de uitbreiding van het stroomnet te versnellen door procedures te verkorten, extra gebiedsinvesteringen en ondersteuning voor medeoverheden. Daarnaast werkt het kabinet met TenneT aan een forse versnelling bij de 26 meest urgente projecten om het hoogspanningsnet uit te breiden. Bij de eerste projecten is de nieuwe aanpak van start gegaan.

Mijlpalen in 2025

De nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland is klaar en in gebruik genomen.

De hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Eindhoven is verzwaard.

Het locatieonderzoek voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales is gestart, naar verwachting volgt in de zomer van 2026 een voorlopig locatiebesluit.

De route om windenergie van het toekomstige windpark op zee Doordewind aan land te brengen is gekozen

Dertien nieuwe projecten van start met locatiekeuze

Dit jaar zijn voor een recordaantal van dertien nationale projecten de locatieonderzoeken van start gegaan. Onder meer voor de uitbreiding van het hoogspanningsnet bij Amsterdam-Zuidoost en Wijchen. Daarnaast zijn drie projecten voor de bouw van het landelijke waterstofnetwerk gestart. Dit betekent dat bijna alle onderdelen van het waterstofnetwerk inmiddels in voorbereiding zijn.

Acht nieuwe projecten van nationaal belang

Met het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) bepaalt de overheid welke grote projecten van nationaal belang extra ondersteuning krijgen. Door prioritering tijdens de uitvoering of het versneld uitvoeren van benodigde onderzoeken. In 2025 zijn acht nieuwe projecten toegevoegd aan het programma. Bijvoorbeeld onderzoek naar de uitrol van een regionaal waterstofnetwerk en waar extra kabels en leidingen nodig zijn als vliegtuigen in de toekomst op elektriciteit of waterstof gaan.

