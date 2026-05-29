Hevige buien, langere droogtes, meer hitte en een stijgende zeespiegel: richting de toekomst zal het klimaat verder veranderen, ook al worden alle klimaatdoelen gehaald. En dus verandert ook de strijd die Nederland al eeuwenlang voert met het water. Het kabinet laat vandaag zien hoe we hier tot 2100 mee kunnen omgaan: elk ministerie heeft de opties in kaart gebracht voor eigen sectoren, zoals watermanagement, woningbouw, landbouw en natuur. Dit alles staat in het ontwerp van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2026. Het is vanaf 9 juni mogelijk om hierop te reageren. Eind 2026 wordt de strategie vastgesteld.

Minister Karremans (Infrastructuur en Waterstaat): “De laatste jaren zijn natuurlijk veel aandacht en middelen gegaan naar het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, maar veel minder naar hoe we ons het beste kunnen aanpassen aan een veranderd klimaat. Terwijl dat wel al verstandig is: denk aan de hitte van deze week, maar ook aan de hevige buien in Limburg in 2021 en Enschede in 2024. Om te voorkomen dat we later verzuchten onder steeds hetere zomers, steeds meer wateroverlast door extreme buien ervaren en andere gevolgen van klimaatverandering ondervinden, moeten we nu vooruit kijken. Vandaag geven we aan hoe we Nederland veilig en weerbaar kunnen houden. Op termijn zijn er duidelijke keuzes nodig, het is daarom zaak dat er tijdig wordt besloten tot die maatregelen. Nederland staat al eeuwen bekend om de kennis en kunde op het gebied van water, al eeuwen voeren we die strijd. En als iemand die strijd kan winnen, dan is het Nederland Waterland.”

Ambities en doelen per sector

In het rapport staat per sector uitgewerkt welke ambities het Rijk heeft en welke doelen worden gesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Europees en Caribisch Nederland. De effecten van klimaatverandering verschillen, maar we willen in het hele Koninkrijk dat de infrastructuur goed blijft werken, dat mensen veilig zijn voor overstromingen en dat verlies van belangrijk erfgoed wordt voorkomen.

Mogelijke maatregelen zijn afhankelijk van snelheid klimaatverandering

Per sector wordt gekeken welke maatregelen er mogelijk zijn om in een veranderend klimaat weerbaar te blijven. De snelheid van klimaatverandering bepaalt welke keuzes op welk moment voor kunnen liggen. Op deze manier kan slim worden geïnvesteerd en wordt schade zo veel mogelijk voorkomen.

Voorbeeld: wateroverlast

Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen, moeten we méér doen dan alleen water zo snel mogelijk wegvoeren. Het is op termijn verstandig om ruimtegebruik aan te passen naar wat het best werkt voor water en bodem, bijvoorbeeld bouwen op plekken die niet kwetsbaar zijn voor wateroverlast. Het is bovendien ook wenselijk om niet alleen in te zetten op water snel afvoeren, want in droge periodes willen we juist meer zoet water beschikbaar hebben.