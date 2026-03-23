In 2027 vindt de Nationale Conferentie Circulaire Economie (NCCE) in Rotterdam plaats. Met Rotterdam als standplaats is Zuid-Holland gastregio van dit tweejaarlijkse nationale congres, dat wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De conferentie is op 11 maart 2027 en maakt zoals altijd onderdeel uit van de Nationale Week van de Circulaire Economie.

De provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, InnovationQuarter, de Economic Board Zuid-Holland en Deltalinqs slaan samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de handen ineen. Daarmee wordt Zuid-Holland, met haar unieke combinatie van haven, industrie, kennisinstellingen, maakindustrie en innovatieve startups, het nationale podium voor circulaire economie.

Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en Innovatie van de provincie Zuid-Holland: “Dat de Nationale Conferentie Circulaire Economie 2027 naar Zuid-Holland komt, is fantastisch nieuws. Onze provincie is een broedplaats voor circulaire innovatie: van de tuinbouw tot de maakindustrie en van nieuwe grondstofketens tot hergebruik van materialen. Met deze conferentie kunnen we laten zien wat er hier al gebeurt, én anderen inspireren om samen de transitie te versnellen. Het bevestigt de rol van Zuid-Holland als koploper in de circulaire economie. Laten we deze kans grijpen om te laten zien hoe ambitie kan worden omgezet in tastbare impact.”

Chantal Zeegers, Wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen: “Rotterdam groeit en dat betekent dat we slimmer moeten omgaan met materialen en grondstoffen. In de bouw werken we steeds vaker met hergebruik, biobased materialen en circulaire ontwerpen. Het is mooi dat juist in Rotterdam straks wordt besproken hoe we die omslag kunnen versnellen.” Robert Simons, wethouder Haven, Economie, Horeca en Bestuur: “De circulaire economie biedt ondernemers enorme kansen: door te investeren in innovatie en door intensief samen te werken, versterken we niet alleen onze concurrentiepositie, maar bouwen we aan een veerkrachtig en duurzaam bedrijfsleven dat klaar is voor de toekomst.”

Waarom Zuid-Holland?

De NCCE 2027 vindt plaats in een periode waarin grondstoffenzekerheid, geopolitieke afhankelijkheden en industriële verduurzaming hoog op de nationale agenda staan. Met 3,8 miljoen inwoners, 30% van het nationale grondstoffengebruik, 25% van de maakindustrie en de Rotterdamse haven als spil, is de regio een sleutelspeler in Europese waardeketens. Van circulaire scheepsbouw, circulaire chemie en batterijrecycling tot hergebruik van medische materialen, circulair bouwen en biobased innovaties: nergens komen zoveel opgaven en oplossingen zo concreet samen. Deze veelzijdigheid en schaal maken Zuid-Holland bij uitstek de plek om te laten zien hoe Nederland de transitie naar een circulaire economie versnelt – en hoe samenwerking daarin een sleutelrol speelt.

Foto: een eerdere editie van de Nationale Conferentie Circulaire Economie / Gerrit Serné