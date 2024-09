Bijna een derde van de 25 nieuwe bestuurders bij beursfondsen dit jaar was een vrouw.. Nog nooit was dit percentage (32%) zo hoog, In 2023 was dit nog 13%. De vacatures voor commissarissen, dit jaar 51, worden al langer relatief gelijk verdeeld over mannen en vrouwen, waarbij de mannelijke commissarissen ook in 2024 nog net de meerderheid behouden (53%).



De jaarlijkse Female Board Index toont de percentages vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij de 82 Nederlandse beursondernemingen. De Female Board Index 2024 werd voor de 18e keer opgesteld door hoogleraar Corporate Governance Mijntje Lückerath aan TIAS School for Business and Society (Tilburg University). De peildatum is 31 augustus 2024.

Commissarissen: Quotum-wet

Sinds 2022 is een wettelijk quotum van toepassing van minimaal 33% vrouw en 33% man in de raden van commissarissen (rvc) van de beursondernemingen. Benoemingen in strijd met het quotum zijn nietig. 73 bedrijven hebben nu minimaal een derde vrouw in de rvc. De negen kleine, lokale beursondernemingen die niet voldoen, moeten gezamenlijk 11 vrouwen benoemen. Zij zijn overigens niet in overtreding omdat zij geen van allen nieuwe commissarissen benoemd hebben dit jaar. Eén onderneming, AMX-bedrijf CTP, voldoet niet aan het quotum van minimaal 33% man in de RvC.

Het gemiddeld percentage vrouwelijke commissarissen stabiliseert op 40% (2023: 39%) en ligt dus ruim boven de gewenste 33%. Bij 18 bedrijven is de rvc gelijk verdeeld over mannen en vrouwen. Lückerath-Rovers: “Het quotum is voor deze bedrijven niet leidend, zij zijn intrinsiek gemotiveerd voor een gelijkwaardig verdeling”.

Bestuurders: topjaar

Vanwege de teleurstellende vooruitgang in de afgelopen jaren bij de vrouwelijke bestuurders klinkt ook regelmatig de roep om een quotum in de raden van bestuur (rvb). Dit jaar was echter bijna 33% van de nieuwe bestuurders een vrouw, 8 van de 25. In 2023 was dit slechts 13%, 4 van de 30. Er traden ook zes vrouwelijke bestuurders af, waardoor het percentage vrouwelijk bestuurders beperkt toenam tot 16%. Lückerath-Rovers: “Er is dit jaar eindelijk een doorbraak in het aandeel vrouwelijke bestuurdersbenoemingen, als dit doorzet dan gaat het percentage vrouwelijke bestuurders vanzelf stijgen”.

57 ondernemingen hebben geen vrouw in de RvB, bij deze ondernemingen werden dit jaar wel 14 nieuwe, dus mannelijke, bestuurders benoemd. Dit betreft echter vaak interne benoemingen van medewerkers die al langjarig bij het betreffende bedrijf werken en dus zijn doorgegroeid naar de toppositie.

Best presterende bedrijven

Er zijn 19 bedrijven met zowel minimaal 33% vrouw in de rvc als minimaal 33% in de rvb. Arcadis staat bovenaan de Female Board Index met het hoogste percentage vrouwen (56%) in de gecombineerde RvC (50%) en RvB (57%). De gedeelde tweede plaats is voor Wolters Kluwer, NSI en Hydratec, bij deze bedrijven zijn de posities in RvB én RvC 50/50 verdeeld. De laatste plaatsen zijn, net als vorig jaar, voor zeven relatief kleine beursfondsen, waaronder IEX, Value8 en Almunda, met geen vrouw in de rvb noch rvc.