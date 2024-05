Bonduelle, ’s werelds grootste groentemerk, plaatst deze week een bijzondere reclamezuil, volledig gemaakt met aarde. In een zogenoemde mupi is een poster bevestigd met bloemenzaadjes. Bij regen zullen hier bloemen uit gaan groeien. Zo vraagt de zuil niet alleen aandacht voor biodiversiteit, maar draagt hij er direct aan bij. Meer dan duizend posters met zaadjes zijn verspreid over Eindhoven.

Bonduelle doet dit om aandacht te genereren voor de internationale dag van de biodiversiteit. De biodiversiteit gaat in ons land namelijk hard achteruit, verschillende plant- en diersoorten nemen drastisch af. In Nederland gaat dit opvallend sneller dan in de rest van Europa (Natuurmonumenten, 2024). Het bevorderen van biodiversiteit is een belangrijke pijler binnen regeneratieve landbouw, wat op haar beurt een belangrijke pijler is binnen het duurzaamheidsprogramma van Bonduelle.

Lianne Hanenberg, Marketing Directeur bij Bonduelle Noord-Europa: “Een van de hoofdpraktijken van regeneratieve landbouw is dat we minimaal 5% van onze landbouwakkers omzomen met weidebloemen voor de bij, om zo de biodiversiteit te stimuleren. Daarnaast verminderen we onder andere het pesticiden gebruik en passen we gewasrotatie toe. Met deze bijzondere uiting willen we aandacht vragen voor de biodiversiteit.”

Reclamezuil van aarde en zaadjes

De reclame-uiting werd geplaatst op Strijp-S, een gebied in Eindhoven dat sterk in ontwikkeling is. “Niet alleen rondom akkers maar ook in het stedelijk gebied is het van belang dat er voldoende bloemen zijn. Naast de reclame-uiting hangt Bonduelle ook nog meer dan duizend posters met bloemenzaadjes in de stad. “Deze poster zoekt poters, met als doel dat we mensen oproepen om een stuk van deze poster af te scheuren en te planten. Zo stimuleren we mensen om zelf ook actief bij te dragen aan de biodiversiteit”, aldus Hanenberg.

Biodiversiteit en regeneratieve landbouw

Bonduelle investeert wereldwijd in regeneratieve landbouw. Regeneratieve landbouw is een set van landbouwpraktijken die de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen tegengaan en de vruchtbaarheid van de bodem en biodiversiteit herstelt en actief behoudt. Bonduelle draagt hieraan bij door bodemmetingen te doen, trainingen te geven aan telers door middel van de Bonduelle Farm Academy en te werken met een puntensysteem om daadwerkelijk te meten waar de telers staan in hun transitie naar regeneratieve landbouw. Op basis daarvan bedrijft 46% van de telers van Bonduelle nu regeneratieve landbouw. Het doel van Bonduelle is om in 2030 80% van de telers regeneratieve landbouw te laten bedrijven en 100% van het gecultiveerde areaal, een beschermingsplan voor bestuivers, in werking te hebben.